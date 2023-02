Ara Ketu, Sempre Tem e músicos locais de Pontal animam sexta-feira

Festival Música Boa, em Pontal do Paraná, com apresentação de músicos locais, abriu o show da banda Sempre Tem. Na foto Nayara Cristina | Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Nem a forte chuva durante boa parte da noite dessa sexta-feira (10) foi capaz de espantar o público presente nos palcos do Verão Maior Paraná em Matinhos e Pontal do Paraná.

Quem ajudou a esquentar a noite foram os grupos Ara Ketu e Sempre Tem, que tocaram grandes sucessos e hits mais recentes típicos do Carnaval, que inicia na próxima semana.

Antes da atração principal no Palco Marisol, em Pontal do Paraná, houve espaço para músicos do Litoral se revezarem no palco apresentando músicas autorais e releituras de grandes sucessos em variados ritmos. Foram seis apresentações: Julio Baroni, Vanessa Vaqueira, Felipe Eduardo, Cristian Silva, Nayara Cristina e Marlon Jhonez.

Logo após a abertura, o comando da festa ficou sob a responsabilidade do grupo de pagode Sempre Tem. Criada em Maringá, a atração principal da noite não se restringiu a um único ritmo e levou muita alegria cantando músicas que costumam embalar as micaretas do Nordeste e do Rio de Janeiro.

O grupo não decepcionou quem enfrentou a chuva e botou a galera para dançar com diversos clássicos da música brasileira misturando pagode, axé, sertanejo, pop rock, reggae e funk.

Segundo o vocalista, Pablo, a apresentação dentro da programação do Verão Maior Paraná foi uma oportunidade para a banda expandir o seu público no Estado. “É um sentimento muito doido porque nós vínhamos aqui para as praias como turistas e hoje voltamos como atração para aquecer os foliões. A gente sempre imaginou que poderia estar aqui no palco algum dia”, disse.

“É também um sentimento de gratidão por podermos voltar a nos apresentar a grandes públicos nesta época após um período tão grande de pandemia, e com isso levar alegria pras pessoas. É um esquenta de Carnaval e queremos todo mundo conosco em Matinhos também para levar essa alegria contagiante”, completou o vocalista do Sempre Tem.

Quem aprovou o show foi a secretária e empresária Juliana de Araújo, 37. Moradora de Pontal do Paraná, ela notou a diferença desta para outras temporadas. “Os meninos da banda são bem legais e, apesar da chuva, eles conseguiram animar o pessoal. A cidade precisava de um evento desse porte para atrair os turistas e também como uma opção de lazer para os moradores. Nossos filhos também aproveitaram bastante a programação infantil nas praias e esperamos que continue para as próximas temporadas”, afirmou.

Para o comerciante Adeilton da Silva, 46, que trabalha com venda de chopp em um veículo adaptado, o Verão Maior Paraná superou as expectativas. “Foi bom para os turistas e moradores, mas principalmente para os comerciantes, que precisam vender bem nessa época. A gente sempre participa de eventos, mas nunca tínhamos participado de algo com tanto público quanto foram essas apresentações e isso ajudou bastante nas vendas”, comentou.

Grupo Sempre Tem foi a atração da noite de sexta-feira em Pontal do Paraná Fotos: Roberto Dziura Jr/AEN

MATINHOS – Na arena montada em frente à Avenida Atlântica, em Matinhos, quem comandou a festa foi o tradicional grupo de axé Ara Ketu, que surgiu como um bloco carnavalesco em Salvador, na Bahia, e se transformou em um dos grupos mais queridos do Brasil ao longo de 43 anos, com hits como “Pipoca”, “Ara Ketu Bom Demais” e “Mal Acostumada”, cujas letras já marcaram vários carnavais e estão guardadas na memória de boa parte dos brasileiros de várias idades.

Atualmente, o grupo é comandado pelo cantor e compositor Dan Miranda, que surgiu para o Brasil com o hit “Ziriguidum”, no Carnaval de 2013, também responsável por comemorar os 40 anos de história do Ara Ketu no Carnaval de 2020, com 12 shows em sete dias.

Experiente em festas de grande porte, ele destacou a estrutura montada no Litoral para o Verão Maior Paraná. “É um privilégio grande fazer parte dessa festa. É a nossa primeira vez em Matinhos dentro dessa nova formação e poder contar com uma estrutura bem montada engrandece a apresentação. Só temos a agradecer o Estado pelo convite e por termos sido tão bem recebidos pelo público”, disse.

A cozinheira Alessandra Cristina de Barros, de 24 anos, mora em Matinhos e decidiu levar toda a família para o esquenta de Carnaval do Ara Ketu na cidade “É o primeiro show da minha filhinha e uma oportunidade bem legal de curtir com a família com toda a família. A gente gostou bastante, aproveitou com tranquilidade”, contou.

Moradora de Pontal do Paraná, a professora de educação especial Emily Correia Costa, 32, aproveitou a oportunidade e levou junto com ela alguns alunos seus da APAE de Paranaguá, onde trabalha, para curtirem o show. “Achei maravilhoso. Antigamente não tinha esse investimento todo no turismo do Litoral. Eu trouxe meus alunos e eles estão vislumbrados por poderem vivenciar ao vivo algo que só viam pela televisão”, afirmou.

Quem também gostou da programação musical foi o comércio local. É o caso do gerente de uma loja de churros gourmet, Arthur Torelli, que notou um expressivo aumento no fluxo de turistas nesta temporada. “Os shows têm trazido bastante gente de fora. No nosso caso, notamos principalmente muitos argentinos e paraguaios, que são nosso público cativo. Como nós estamos próximos do palco, também conseguimos aproveitar bastante os shows mesmo trabalhando, além da segurança estar excelente, o que é bom para o público e o comércio”, relatou.

Ara Ketu se apresentou em Matinhos | Foto: Alessandro Vieira/CC

RETA FINAL – Depois de cinco finais de semana com muita diversão musical gratuita nos palcos montados em Matinhos e Pontal do Paraná, o público começa a despedir dos shows do Verão Maior Paraná, que contaram com patrocínio privado e apoio das duas prefeituras. Na noite deste sábado, os grupos Sempre Tem e o Ara Ketu se invertem: os baianos se apresentam em Pontal do Paraná, enquanto os maringaenses agiram o palco de Matinhos.

Segundo o coordenador de Ação Cultural e Economia Criativa da Secretaria de Estado da Cultura, André Avelino, as 22 apresentações que aconteceram até o momento levaram milhares de pessoas às praias do Paraná. “Está sendo um verão muito especial, principalmente porque é o primeiro em que as pessoas se sentiram mais seguras após todo o período de reclusão da pandemia. O resultado é esse público gigantesco, receptivo e animado que estamos vendo em todas as apresentações”, afirmou.