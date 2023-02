Shows do verão terminam temporada em clima de Carnaval em Pontal e Matinhos

Antes do show do Ara Keto, a Prefeitura de Pontal do Paraná promoveu um pré-carnaval | foto: Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Depois de seis intensas semanas de apresentações com artistas consagrados e grandes revelações da música paranaense, os shows gratuitos do projeto Verão Maior Paraná terminaram neste sábado (11) saudando a chegada do Carnaval.

A iniciativa do Governo do Estado, com patrocínio privado e apoio das prefeituras de Pontal do Paraná e Matinhos, levou milhares de turistas e moradores do Litoral para os palcos montados nos balneários de Caiobá e Marisol. Eles puderam curtir uma programação variada e gratuita.

Ao contrário da sexta-feira (10), quando os presentes precisaram de coragem para enfrentar a forte chuva, o tempo ajudou a esquentar ainda mais o clima no sábado. No total, foram 24 apresentações ao longo dos fins de semana de janeiro e fevereiro. Os palcos receberam nomes como Leonardo, Eduardo Costa, Sambô, Trio Parada Dura e as duplas César Menotti & Fabiano e Fernando & Sorocaba, em uma temporada que promete ficar marcada na memória de muita gente.

A responsabilidade por fechar os shows em Pontal do Paraná ficou com a icônica banda de axé Ara Ketu, que cantou verdadeiros hinos do Carnaval. Atualmente, o grupo é comandado pelo cantor e compositor Dan Miranda, que surgiu para o Brasil com o hit “Ziriguidum”, música do Carnaval de 2013 e que esteve no repertório deste fim de semana.

Fundado em 1980 como um bloco carnavalesco de Salvador, o Ara Ketu se transformou ao longo de seus quase 43 anos em um dos grupos mais queridos do País. Sucesso como “Mal Acostumada”, “Ara Ketu Bom Demais” e “Pipoca” garantiram o clima de pré-carnaval ao público, que fez um grande coro para cantar junto.

Em “O Som do Ara”, também presente na playlist, Dan escreve que o Ara Ketu é “a Bahia toda traduzida em nossa percussão”. Também houve espaço para músicas feitas em parcerias com outros artistas, como Ávine Vinny e VT Kebradeira, promovendo a mistura de ritmos que sempre deu certo na banda. Um dos mais recentes foi “Onda do Amor”, feito com participação da cantora e ex-BBB Gabi Martins, cuja coreografia ganhou o público.

Segundo o vocalista, que tem experiência em shows por todo o Brasil, a estrutura do Verão Maior Paraná estava no nível de grandes festivais de música. “Uma estrutura dessas é muito difícil de se achar em qualquer lugar, até mesmo em shows particulares. Para gente foi um privilégio muito grande ter feito parte desse evento tão grandioso, no qual tivemos a oportunidade de nos apresentar nas duas cidades, então só resta agradecer ao Governo do Estado porque a festa foi muito linda e fomos muito bem recebidos”, disse.

Foto: Clóvis Santos

Em Matinhos, a festa foi comandada pelo animado grupo Sempre Tem, que tocou diversos hits dançantes misturando pagode, axé, sertanejo, pop rock, reggae e funk para embalar os veranistas que já se preparam para o próximo fim de semana de folia. Nascido em Maringá, o grupo mostra que a cena musical brasileira é democrática e há espaço para artistas de variados gêneros independentemente da sua origem.

Enquanto estiveram no palco, os jovens músicos conseguiram passar ao público a alegria das micaretas, o que justifica rápido crescimento da banda ao conquistar o público universitário e dominar as maiores festas promovidas pelas atléticas no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

Pablo, vocalista e um dos líderes do grupo, se disse agradecido pela oportunidade de se apresentar para milhares de pessoas no Litoral paranaense. “Para nós, que somos filhos da terra, de Maringá, foi uma honra muito grande poder fechar este Verão Maior. É muito bacana esse tipo de iniciativa conduzida pelo Governo do Estado por proporcionar para a população presente nas praias do Paraná toda essa festa de graça e o nosso objetivo é levar a nossa energia e alegria para o pessoal”, contou.

PÚBLICO VARIADO – A professora aposentada Sidilene Santana, de 60 anos, veio de Brasília para passar alguns dias no Litoral do Paraná com o marido após descobrir sobre a programação do Verão Maior. “Eu pesquisei antes e vi que aqui tinha muita coisa interessante acontecendo. A programação está maravilhosa e nós já fomos à praia para conhecermos um pouquinho da estrutura e pretendemos ficar mais uns dias”, disse ela, que acompanhou o show em Pontal do Paraná.

Natural do Rio Grande do Sul e atualmente morando em São José dos Pinhais, Rafael Porto, 37, aproveitou o fim de semana para acompanhar as apresentações na praia. “A gente está aproveitando as férias e acabou vindo para cá neste fim de semana e descobriu o show por acaso. Achamos a banda bem animada, a estrutura muito boa, organizada e segura”, afirmou.

Após o show, a esposa dele, Luciana Rodrigues, 27, não escondeu a animação com a programação. “Foi sensacional, já estou até sem voz de tanto cantar, todo mundo dançou bastante, foi bem divertido e valeu a pena ter vindo”, disse.

Michele Silveira, 29, mora e trabalha em Matinhos e aprovou a iniciativa do Governo do Estado. “Esses shows foram a melhor coisa que o Governo do Paraná fez aqui no Litoral para os veranistas e para nós que trabalhamos aqui e podemos curtir os momentos de folga. A organização foi muito boa e eu espero que continue por muitos anos”, completou

Também moradora do Litoral, Cris Serra, 34, aproveitou ao máximo o que o Verão Maior Paraná tinha a oferecer. “Eu vim em todos os shows que tiveram em Matinhos e foi tudo bom demais, a ideia é vir de novo no próximo ano. O Governo do Paraná deu um show de bola nessa temporada”, revelou.

Foto: Clóvis Santos

COMÉRCIO MOVIMENTADO – Quem depende do movimento na alta temporada para faturar também ficou feliz com os shows. É o caso comerciante Luiz Antônio, 63, que trabalha na área gastronômica em Matinhos. “Trabalhamos desde o fim do ano e essa programação do Estado melhorou bastante para nós porque atraiu mais turistas e movimentou bastante a praia não só de noite como de dia também. Vamos seguir até o Carnaval e esperamos que continue tão bom quanto agora”, relatou.

Peterson Antunes, 33, trabalha com animação em Pontal do Paraná e nas cidades vizinhas do Litoral. Para ele, os shows foram uma oportunidade de lazer e também de aumentar a renda. No último show do Ara Ketu na cidade, ele foi um dos responsáveis por fazer o esquenta do público em um trio elétrico da prefeitura, que arrastou os veranistas de outros balneários até o palco.

“Eu acompanhei vários shows e a estrutura está maravilhosa, permitiu que todo mundo pudesse se divertir depois de tanto tempo em casa por causa da pandemia. Eu trabalho com animação nas lojas, então quanto mais gente na praia mais trabalho para mim. Estamos começando o ano com tudo e que agora venha o carnaval”, contou.

VERÃO MAIOR PARANÁ – Além dos shows musicais, o Verão Maior Paraná realizou uma série de ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento.

Durante todo o período, as praias receberam reforço de efetivo das forças de segurança, com mais policiais militares, civis e guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, o que garantiu a tranquilidade dos turistas e moradores.

De acordo com o secretário de Estado do Esporte e coordenador do Verão Maior, Helio Wirbiski, as atividades do Governo do Estado atenderam um público imenso. “O planejamento para o próximo ano já começou e a ideia tratada com o governador é fazermos um verão ainda maior no próximo ano, mas seguindo o exemplo desse, com muita segurança e organização”, arrematou.