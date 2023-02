Bloco Imprensa vai homenagear o turismo de Foz no Carnafalls 2023

Antes do início do Carnaval, alguns integrantes do bloco, devidamente uniformizados, visitarão alguns atrativos turísticos para interação com os visitantes e para mostrar o “samba no pé”, prometem os componentes.

Foto: Adilson Borges / 2020

O Bloco Imprensa Foz vai participar do Carnafalls 2023, reunindo profissionais da comunicação, familiares e amigos. Nesse ano, o grupo fará uma homenagem ao turismo de Foz do Iguaçu. Criado há mais de sete anos como “Imprensa que eu Gamo”, a agremiação faz parte dos blocos oficiais da festa carnavalesca promovida pela Fundação Cultural de Foz do Iguaçu.

Antes do início do Carnaval, alguns integrantes do bloco, devidamente uniformizados, visitarão alguns atrativos turísticos para interação com os visitantes e para mostrar o “samba no pé”, prometem os componentes. A passagem do bloco nos atrativos servirá para produção de fotos e vídeos que serão publicados nas redes sociais. Entre os locais que serão visitados estão o Parque Nacional do Iguaçu, Wonder Park Foz e Marco das Três Fronteiras.

Programação

As atividades do Carnafalls 2023 estarão concentradas na Praça da Paz, na avenida JK. A programação oficial começa no sábado (18), com o concurso Menina Veneno, a partir das 17h, finalizando às 22h. No domingo, a festa começa às 15h, com esquenta dos blocos e shows ao vivo no palco.

Na segunda-feira, os blocos promovem uma festa na Avenida Brasil. Na terça-feira (21), a festa também inicia às 15h e vai até as 22h, com a Canja do Galo Inácio, Carnaval da Saudade e shows no palco principal, encerrando as atividades às 22h.

O bloco Imprensa Foz conta com o apoio institucional do Wonder Park Foz, Marco das Três Fronteiras, Sindhotéis, Supermercado Amigão e Farmácias Preço Ideal. Conta ainda com apoio na promoção do Programa Hora do Araújo, Iguassu News Tur e União Web Rádio TV.

Bloco Imprensa Foz Carnafalls 2023

Domingo (19) e Terça-feira (21) – Praça da Paz, das 15h às 22h