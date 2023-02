Campeonato de beach tennis encerra programação esportiva do verão

Fotos: Clóvis Santos / Secretaria do Esporte

Um esporte que tem ganhado muitos adeptos rapidamente no Brasil, o beach tennis ganhou um campeonato próprio dentro da programação do Verão Maior Paraná neste sábado (11). O torneio foi realizado nas areias da praia de Caiobá, em Matinhos, em uma parceria do Governo do Estado com a Federação Paranaense de Tênis e a Associação de Beach Tennis de Guaratuba.

As disputas reuniram 75 duplas de atletas de Curitiba, interior e de outras cidades do Litoral, divididas em cinco categorias: Amador Master, para atletas a partir de 40 anos; Classe A e B, abertas ao público profissional e amador; e classes C e D, para atletas iniciantes. Todas as classes foram subdivididas entre masculino, feminino e duplas mistas, com início dos jogos às 8h e término no fim da tarde de sábado após cerca de 200 partidas.

O esporte mistura conceitos do vôlei e do tênis de praia e chamou a atenção de milhares de banhistas que foram às praias do Litoral entre o fim de dezembro e o começo de fevereiro. Entre outras atividades disponíveis, os veranistas puderam utilizar as quadras de beach tennis espalhadas pelos balneários de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná gratuitamente.

Segundo a presidente da Associação Beach Tennis de Guaratuba (Abtg), Ana Carolina (Nina) Castelli, o torneio ajuda a ampliar o alcance do esporte, que tem se tornado cada vez mais popular no País. “É um evento que ajuda a disseminar o esporte e levar diversão a quem pratica. Tem muita gente que já ouviu falar do beach tennis e que pode vir conhecer a raquete e ver como se joga”, explicou.

“Além de ter uma função de disciplina e de poder de resiliência, o esporte também agrega qualidade de vida. Ele é extremamente democrático, com crianças de 14 até idosos de 72 anos participando porque é fácil de aprender”, completou a presidente.

Graziele Schwab, de 41 anos, é Ponta Grossa e está passando as férias no Litoral, onde costuma jogar beach tennis todos os dias. Ao saber do torneio por meio da associação de Guaratuba, ela não pensou duas vezes antes de se inscrever. “Eu achei uma excelente ideia, o espaço montado era ótimo e a competição foi bem organizada. Considero o beach tennis um esporte bom para o corpo, a mente e a alma, porque você se diverte, participa de torneios como esse, viaja e faz amizades”, contou.

Inscrito nas categorias livre, master e em duplas mistas, Humberto da Costa, 43, veio de Paranaguá para participar do evento após saber da oportunidade via grupos de atletas amadores do Litoral. Na opinião dele, o projeto do Governo do Estado deve ser mantido.

“É um projeto muito bacana e que eu acredito que deva continuar porque incentiva a prática de um esporte que apesar de recente vem crescendo rapidamente, inclusive no interior do Paraná. O beach tennis não lesiona porque é jogado na areia e envolve a família inteira por ser mais fácil de jogar do que outros esportes”, argumentou.

fotos: Clóvis Santos / Secretaria do Esporte

FIM – A competição marca o encerramento da programação dos Jogos de Aventura e Natureza inseridos no Verão Maior Paraná pela Secretaria de Estado do Esporte e que movimentaram as praias paranaenses nesta temporada. Desde o fim de dezembro, esportistas de diversas categorias puderam mostrar as suas habilidades nas quentes areias do Estado, ampliando as opções de lazer de milhares de turistas e moradores.

Entre as competições, estiveram atividades tradicionais de praia, como os jogos de exibição de vôlei e futebol com a participação de ídolos nacionais e internacionais do esporte, além dos campeonatos de futevôlei, surfe, corrida de rua e travessias a nado.

Também houve espaço para outras categorias emergentes, casos do hand beach, uma adaptação do handebol para ser praticado na areia; os cross games, que trouxeram as competições físicas de força e agilidade para o ambiente de praia; e o Festival das Águas, com competições de equipe envolvendo canoas, caiaques e pranchas.

Quem prefere as pistas também foi contemplado com apresentações de manobras de bicicletas motocross, as populares BMX. As motocicletas tiveram duas categorias: o chamado wheeling, em que os pilotos fazem diversos movimentos equilibrados em apenas uma roda, e o já tradicional motocross, que chamou a atenção do público pelos grandes saltos.

Na avaliação do secretário de Estado do Esporte e coordenador do Verão Maior Paraná, Hélio Wirbirski, a expressiva adesão de moradores e turistas às atividades demonstra o sucesso do modelo adotado pelo Governo, que deverá ser mantido e aperfeiçoado para a próxima temporada.

“É mais um campeonato realizado que usa o esporte como um indutor do turismo. Trouxemos cerca de 10 mil atletas que nos mais de 30 eventos esportivos que promovemos, muitos dos quais vieram com suas famílias, movimentando o Litoral, gastando no comércio local e ajudando as cidades a se desenvolverem”, disse.

“O planejamento para o próximo ano já começou e a ideia já tratada com o governador é fazermos um verão ainda maior no próximo ano, mas seguindo o exemplo desse, com muita segurança e organização”, concluiu o secretário.

VERÃO MAIOR PARANÁ – Além das competições esportivas e shows musicais, o Verão Maior Paraná realizou uma série de ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento.