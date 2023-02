Coletores de Pontal do Paraná ganham prêmio nacional

A Associação Municipal dos Coletores de Resíduos Sólidos de Pontal do Paraná (Amcorespp) participa desde 2021 de um projeto chamado “Reciclaixinha”, que foi iniciado com 15 catadores autônomos, sendo bonificados de acordo com o volume coletado de embalagens longa vida. A Amcorespp tem parceria com a Prefeitura do Município em ações de coleta de recicláveis.

Em 2022 o projeto foi expandido e cerca de 30 carrinheiros passaram a ser bonificados. Segundo a associação, nesse ano, foram comercializadas 27 toneladas de embalagens longa vida, que deixam de ira para o aterro sanitário.

Devido ao incentivo financeiro da multinacional Tetra Pak a Amcorespp pôde incrementar a renda dos carrinheiros, comprando as embalagens por um valor acima do mercado, impactando positivamente em cerca de 30 famílias, onde a principal renda vem da reciclagem.

De acordo com O Projeto “Reciclaixinha” foi desenvolvido pela bióloga e consultora da Tetra Pak, Diane Christine Gonzaga, que o inscreveu em um projeto nacional da Tetra Pak chamado “Conexões”, que existe desde 2008, com o objetivo de auxiliar o escoamento das embalagens longa vida em todo país.

Os carrinheiros contaram com a ajuda da associação, do comércio local, dos moradores, veranistas e acabaram recebendo o prêmio no Projeto Nacional “Projetaê”, ofertado pelo Cempre (Compromisso Empresarial para reciclagem).

A Tetra Pak gostou tanto do resultado apresentado pela Amcorespp que gravou um vídeo de todo processo, o qual será legendado para o inglês, apresentado em sua sede na Suíça e divulgado amplamente para incentivar e valorizar iniciativas como esta no mundo todo.

Na última sexta-feira (10) a consultora da Tetra Pak, Diane Christine Gonzaga, veio entregar o prêmio de melhor projeto nacional para os coletores da Amcorespp e comentou sobre a importância deste prêmio: “O impacto positivo do ciclo da reciclagem vai além de temas ambientais, a reciclagem promove também a transformação de muitas vidas. Por isso, projetos que ajudem no crescimento e empoderamento desse setor são muito importantes”, disse Diane Gonzaga.

Na ocasião foram distribuídas caixas de leite e os recordistas nas coletas ganharam brindes especiais.

Na premiação estavam, além da representante da Tetra Pak, a presidente da Amcorespp, Alyne Cunha, o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Pontal do Paraná, Jackson Bassfeld, o vereador de Pontal do Paraná, Juvanete Pereira, a diretora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Flávia Caroline Deable Zacarias, e a vice-Presidente da Ampec (Associação das Micro e Pequenas Empresas) de Pontal do Paraná, Rosangela Rodrigues.

Fonte e fotos: Prefeitura de Pontal