Força Verde apreende rede com 300 metros na baía de Guaratuba

A Polícia Ambiental – Força Verde apreendeu, na noite do último sábado (11), na baía de Guaratuba, uma rede de caceio com 300 metros de comprimento por 7 metros de altura.

A modalidade de pesca é proibida na baía de Guaratuba, conforme a Portaria Ibama n° 12/2003. O caceio consiste em deixar a rede à deriva. As redes podem derivar pela superfície (“caceio boiado”) ou pelo fundo (“caceio de fundo”).

O “petrecho” foi montado próximo à Ilha do Araçá. Seu dono não foi encontrado nem identificado ainda. Desta forma, foi recolhido e levado para a sede do Pelotão da Polícia Ambiental, no bairro Mirim.

Fonte e fotos: 2º Pelotão da 1ª Cia do BPAmb FV