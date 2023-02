Estrada da Graciosa é liberada com sistema pare e siga

Foto: Divulgação do DER

A Estrada da Graciosa (PR-410) foi liberada por volta das 8h, depois de ter sido interditada à noite. Houve um deslizamento de terra no km 12. Um trecho vai funcionar no sistema pare e siga do km 7 ao km 8, e do km 11 ao km 12, 24h por dia.

Equipes da empresa contratada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER) que já trabalhavam na recuperação da rodovia iniciaram a remoção da terra rapidamente. Barreiras de concreto New Jersey estão sendo instaladas neste ponto para evitar que materiais atinjam a pista novamente, caso outros escorregamentos ocorram devido às chuvas na região.

De acordo com o DER e o Batalhão da Polícia Rodoviária, a Estrada da Graciosa deve ser evitada em momento de chuvas, sobretudo nas chuvas fortes neste período de verão.