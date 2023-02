Oportunidades no IFPR e na UFPR têm prazos até hoje e amanhã

Duas instituições de ensino federais abrem oportunidades de ingresso sem precisar passar pelo vestibular, com vagas no Litoral do Paraná. Uma chance é só hoje e a outra até amanhã.

Hoje, o Campus de Paranaguá do IFPR fará sorteio público de vagas remanescentes.

São 84 vagas em três cursos de graduação:

Licenciatura em Ciências Sociais: 24

Licenciatura em Física: 34

e Tecnologia em Gestão Ambiental: 26

O sorteio será às 18h, no auditório do campus do IFPR Paranaguá, localizado na rua Antônio Carlos Rodrigues, no bairro Porto Seguro.

Para participar, as pessoas deverão ir até o campus, levar o RG e preencher uma ficha que será colocada na urna. Os interessados com menos de 18 anos deverão estar acompanhados de seus pais – os pais deverão portar RG.

Mais informações confira no Edital nº 3 de 06 de fevereiro de 2023.

Em caso de dúvidas, ligar para o contato Telefone (41) 3300-0134 Ramal 1.

UFPR tem 187 vagas de 11 cursos em Matinhos e Pontal do Paraná

E amanhã (quarta-feira, 15), termina o prazo para as inscrições no Processo Seletivo Simplificado para ingressar nos campus de Matinhos, Pontal do Paraná, Jandaia e Palotina da Universidade Federal do Paraná.

Também não terá vestibular. O critério será a nota do Enem, de 2015 para cá.

Nas quatro cidades, são 572 vagas em 22 cursos. A UFPR Litoral, em Matinhos, tem 120 vagas em 7 cursos. O Centro de Estudos do Mar da UFPR, em Pontal do Paraná, dispõe de 67 vagas em 4 cursos.

As inscrições devem ser feitas até as 17h da tarde desta quarta-feira (15), no site no Núcleo de concursos da UFPR: nc.ufpr.br

Confira os editais

Instituto Federal do Paraná (IFPR)

Universidade Federal do Paraná (UFPR)