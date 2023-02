Portos do Paraná e UFPR implantam tratamento de esgoto alternativo em Eufrasina

Fotos: Pierpaolo Nota – Portos do Paraná

A empresa pública Portos do Paraná implantou um sistema de tratamento de esgoto alternativo, com biodigestores, em dois locais da localidade denominada Ilha de Eufrasina, em Paranaguá. A solução foi instalada em parceria com a empresa júnior da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e já está em funcionamento na escola estadual e na associação de moradores da comunidade.

O pedido veio dos moradores. “Temos ouvido as 15 comunidades que vivem na área de abrangência dos portos de Paranaguá e Antonina. Junto com eles, trabalhamos em cinco linhas de atuação: fortalecimento da pesca artesanal, fortalecimento das associações, saneamento básico, apoio ao público jovem, turismo e cultura socioambiental”, destaca o diretor de Meio Ambiente da Portos do Paraná, João Paulo Santana.

Segundo o professor da UFPR Fernando Armani, supervisor da empresa júnior, o objetivo foi implantar sistemas de baixo custo e manutenção. “Focamos nisso para que sejam soluções facilmente replicadas na comunidade. Além de projetar os sistemas e implantá-los, também promovemos alguns cursos e oficinas técnicas participativas com a comunidade, para que eles atuem conosco, aprendam como é feito e agreguem conhecimento sobre o assunto”, explica.

Também está em fase de finalização uma cartilha que vai ensinar os moradores a instalar o sistema com biodigestor. Ele é um equipamento usado para o processamento de matéria orgânica, como fezes e urina de humanos, como método alternativo ao convencional. É utilizado em vários locais do mundo por conta da tecnologia barata, eficaz e ecológica no tratamento de esgoto humano e animal. O biodigestor evita a poluição do meio ambiente com dejetos orgânicos, sobretudo das águas.

“A cartilha demonstra como dimensioná-lo, quantas pessoas esses biodigestores podem atender, sendo residência, pousada ou restaurante, e como confeccionar e fazer a instalação”, conta Armani.

Para Rosene Aparecida Passos, presidente da Associação de Moradores da Eufrasina, a iniciativa moderniza a comunidade. “É de suma importância que a gente consiga replicar como instalar esse sistema de esgoto aos moradores de outras residências. Só assim eles vão ter mais conhecimento sobre a necessidade de cuidar do nosso local e fazer da maneira correta o descarte do esgoto”, salienta.

Devido ao aumento de alunos, a escola estadual também foi contemplada, visto que a fossa séptica que existe no local não comportava mais o aumento do fluxo. Após o fim da implantação, os sistemas de tratamento de esgoto foram apresentados aos moradores e alunos da comunidade.

PERMACULTURA – O projeto faz parte do Programa de Educação Ambiental da Portos do Paraná, que segue os princípios da permacultura – cuidar das pessoas, cuidar do planeta e a partilha justa da distribuição dos excedentes.

A prática consiste no planejamento de ocupações humanas sustentáveis, unindo práticas ancestrais aos conhecimentos de ciências agrárias, engenharias, arquitetura e ciências sociais, sempre sob a ótica da ecologia.

Além disso, todos os projetos ambientais e monitoramentos executados pela Portos do Paraná têm relação direta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU, do qual a empresa pública é signatária.