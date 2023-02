Após denúncia de maus-tratos, homem é preso por tráfico de drogas

Um homem de 37 anos foi preso no domingo (12) durante uma ação da Polícia Militar no balneário Ipanema, em Pontal do Paraná, pelo crime de tráfico de drogas.

A ação foi motivada após veranistas denunciarem aos policiais da operação Verão que patrulhavam a orla que uma criança estava em situação de maus-tratos.

A equipe foi até o endereço indicado, um galpão abandonado localizado às margens da PR-412. De acordo com o Boletim de Ocorrência, um homem estava do lado de fora e ignorou os chamados dos policiais, entrando rapidamente no galpão.

A equipe entrou e abordou o homem. Durante a busca, os policiais localizaram e apreenderam uma embalagem plástica contendo 23 pedras de crack embaladas para a comercialização e R$ 30,00 em espécie.

No imóvel, havia uma mulher, de 27 anos, grávida, e seu filho, de 8 anos, apontada como vítima de maus-tratos na denúncia.

A droga e o dinheiro apreendidos | foto: PMPR

Durante a diligência, com o apoio de outras equipes policiais também foi localizada e apreendida uma mochila, que estava em cima de um forro, com 1.075 pedras de crack, 164 buchas de cocaína e uma porção de maconha, além de uma balança de precisão, embalagens utilizadas para embalar as drogas, três celulares e R$ 4.204,00 em espécie.

Diante do flagrante, o homem foi encaminhado com a companheira e a criança, bem como com todo o material apreendido, até a Delegacia de Polícia Civil. A mãe e a criança foram liberadas logo em seguida.