PM calcula que deu prejuízo de R$ 7,6 milhões ao tráfico nesta temporada

Operação Verão 2021/2022

Desde o início do reforço policial da operação Verão Maior, no mês de dezembro, foram realizadas ações e operações de combate ao tráfico de drogas, resultando na apreensão de mais de 140 quilos de cocaína, 34 quilos de maconha e 3 quilos de crack. Também foram apreendidos 13 veículos utilizados pelos suspeitos, resultando em mais de R$ 7,6 milhões de prejuízo ao crime organizado, informa a PM. Os dados são referentes ao período de 16 de dezembro de 2022 a 13 de fevereiro de 2023.

As ações preventivas e ostensivas resultaram na prisão de 148 pessoas com mandado de prisão em aberto (foragidos), e apreensão de 24 armas de fogo e recuperação de 29 veículos com alerta de furto ou roubo.

Ao todo, a Polícia Militar atendeu 6.287 ocorrências nos sete municípios do Litoral: Paranaguá, Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Guaraqueçaba, Antonina e Morretes. A principal segue sendo perturbação do trabalho ou sossego alheio, com 982 atendimentos neste período.

As equipes policiais também realizaram abordagem de 28.935 pessoas, fiscalizaram 9.536 veículos e 346 estabelecimentos.

Denúncias – A Polícia Militar reforça os principais canais de denúncias que podem ser utilizados pela população como o telefone 190, o aplicativo 190PR e o disque-denúncia 181, que possibilita o registro da ocorrência de forma anônima.