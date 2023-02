Câmara de Foz vai aguardar assembleia dos servidores para votar Reforma da Previdência

Vereadores, Executivo, Fozprev, Secretaria de administração, Sindicato dos Servidores (Sismufi) e o Sindicato dos Professores (Sinprefi) se reuniram novamente para debater os últimos ajustes no projeto que trata da reforma da previdência do funcionalismo municipal de Foz do Iguaçu.

O Legislativo já vem debatendo com as categorias desde o final de 2022, quando o projeto chegou na Casa. Posteriormente, houve discussões com o cálculo atuarial contratado pelas entidades sindicais e agora a última reunião antes da assembleia sindical.

Dentre os principais temas discutidos estão a redução de idade para mulheres, regras de pedágio, alíquota patronal, plano de custeio, classificação de verba do regime de dedicação exclusiva, permanência do teto por vínculo e por CPF.

“Estamos juntos nos debates e anseios, agora aguardamos o Executivo encaminhar o substitutivo do projeto, aí os sindicatos farão assembleia e depois disso colocaremos a proposta para apreciação no Legislativo. Dialogamos até aqui, fizemos várias reuniões para tentar chegarmos até um ponto de equilíbrio”, pontuou o presidente da Câmara, João Morales (União).

Além de Morales, participaram da reunião os vereadores e vereadoras Yasmin Hachem (MDB), Anice Gazzaoui (PL), Adnan El Sayed (PSD), Rogério Quadros (PTB), Alex Meyer (PP), Galhardo (Republicanos), Cabo Cassol (Podemos).