Duas chapas disputam eleição do Sismufi no dia 3 de março

Comissão eleitoral deverá divulgar os locais de votação e o número de eleitores

Vai ter bate-chapa na eleição do Sismufi (Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu), um dos maiores da cidade, marcada para o dia 3 de março. Segundo a comissão eleitoral, duas chapas estão inscritas: a Chapa 1 – Atitude, Compromisso e Confiança – presidida por Aldevir Hanke, candidato à reeleição, com 46 integrantes; e a Chapa 2 – Mudança e Democracia – presidida por Maria Judit Blum, com 40 componentes. O sindicato representa 4,5 mil trabalhadores da prefeitura. O mandato será de cinco anos (2023/2027).

Têm direito a voto os servidores filiados com o tempo mínimo de seis meses ao sindicato. A votação será das 8h às 18h e terá urnas fixas e volantes. Caso não atinja o quórum mínimo de 2/3 dos filiados, uma nova votação ocorrerá em 10 dias com o quórum mínimo de 50% + 1 dos filiados aptos a votar.

A comissão eleitoral deverá divulgar nos próximos dias todos os locais de votação e o número de filiados aptos a votar. A comissão é formada por Rudinei Reis Alexandre (presidente), Paulo Sérgio Ferreira, Everton do Prado, Vilson Osmar Martins e Jean Carlo Canesso. Claudir Viana Brito (representante da chapa 1) e Elias Herculano (representante da chapa 2).

Confira os integrantes das duas chapas:

Chapa 1 Atitude, Compromisso e Confiança

Presidente – Aldevir Hanke

Secretária Geral – Neuza Maria Barbosa de Oliveira Antunes

Secretário de Finanças – Claudir Viana Brito

Secretário de Administração e Informática – Paulo Dingueleski

Secretária de Assistência Jurídica – Guizela Ades Fetsch

Secretária de Imprensa – Giselli Maria Kurtz

Secretário de Formação Sindical – Sandro dos Santos

Suplentes da Diretoria Executiva

Daniel Elias da Silva Cantele, Edison Gomes da Silva, Maria Gorette Tigre, Valdir do Nascimento, Sebastião de Oliveira Costa, Eliodoro Sosa e Camila Conte Soares.

Conselho Fiscal

Clodoaldo Gomes de Carvalho, Alceu Cavalheiro e Daniel Paraná da Oliveira.

Suplentes do Conselho Fiscal

José Batista de Souza Filho, Loreni Terezinha Zanotti Cubilla e Valmor Rodrigues Chaves.

Conselho de Delegados

José Casemiro Correa e Hemerson Lube .

Suplentes do Conselho de Delegados

Marcelo Kaiser e Valdirene Aparecida de Almeida.

Conselho de Representantes

Vera Lúcia dos Santos, Anauzir Lorena dos Santos, Mirian Beatriz da Silva, Pedrinho Aparecido de Souza, Libera Ferreira de Almeida, Canuto Arce, Carlos Henrique Ferreira, Clóvis Atilano Monson, Dinorá Francisca de Moraes, Elcio Bueno, Gilberto de Souza Valadão, Giovan Bravo da Silva, Gleice Francisca Pereira da Silva, Jacira Terezinha Delavy dos Santos, Joana Darc Gomes da Silva, Lucia Elena Alves de Medeiros, Maria da Graça Reis Lima, Silvia do Amaral Medeiros, Terezinha Maria da Silva Dorival, Vitor Cleber de Moraes Vieira , Marta Ozana de Oliveira e Vanessa Cristina dos Santos.

Chapa 2 Mudança e Democracia

Presidente – Maria Judite Blum

Secretária Geral – Alexandra Moizes Miranda de Arruda

Secretário de Finanças – Alexandre José dos Santos

Secretário de Administração e Informática – Elias Marques Herculano

Secretária Jurídica – Luciane Melloto

Secretária de Imprensa – Samuel Barreto Siqueira

Secretário de Formação Sindical – Yasmin dos Santos Aleixo

Suplentes da Diretoria Executiva

Darci Ferreira Dias, José Antônio Ribeiro de Carvalho, Thiago Yoshio Fingstag Kodama, Nelson Luiz Belo, José Wilson Menezes da Silva, Luciana da Silva de Moraes e Maria Luisa de Moraes.

Conselho Fiscal

Vilmar Ledório Frederico e Antônio Donizete da Costa.

Suplentes do Conselho fiscal

Mário Martins de Andrade e Gilberto Jesus Herculano.

Conselho de Delegados

Aline Letícia Buratti e Valter Lazzarini

Suplentes do Conselho de Delegados

Claudia Rozana Otremba e Paulo Durani Souza Nascimento.

Conselho de Representantes

Angela Maria de Assis, Ezequiel Pereira, Gabriela Dotti Chiquetta, Geni Aparecida Moreno, Jair Antônio Carvalho do Nascimento, Jane de Souza Gusmões, José Araújo Brandão, Keven Luiz Nicolle Osório, Manoel Rodrigues de Azevedo, Maria do Amparo da Silva, Mauricio Dias Aguillera, Reginaldo da Silveira Sobrinho, Renata Pagan Candia, Rogério Luis dos Santos, Tony Cleverson Correa, Vera Lucia Pires e Willian Gomes.