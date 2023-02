Confira a programação do Carnaval nas 7 cidades do Litoral do Paraná

Todas as sete cidades do Litoral do Paraná preparam grandes eventos para o Carnaval de 2023. Como em todos os anos, os maiores públicos são esperados nas praias: Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba.

Mas as demais cidades também têm extensas programações para os dias de festa: Antonina, Morretes, Paranaguá e Guaraqueçaba.

Pontal do Paraná

Sábado – 18

16h – Praia de Leste – Matinê com o Caminhão Falantão, na Praça Ciro Henrique Maciel

16h – Ipanema – Matinê – Caminhão Fandangos com palhaço Pim-Pom, na Praça Central do balneário

18h – Circuito Marissol/Shangri-lá – Bloco Pinga Festa e Ooowwhh – Trio Magia com Chama Vó, Manga Lee e DJ Mendes – Concentração às 18h, no Centro de Eventos do Marisol com destino à Praça Alvorada no Balneário Shangri-lá

20h – Santa Terezinha – Palco Pontal Folia, com a Banda Nega Véia, no calçadão do balneário

20h – Ipanema – Caminhão Fandangos, na Praça Central do balneário

Domingo – 19

15h – Pontal do Sul – Circuito Câmara com Bloco Pontal – Caminhão de Fandangos – Concentração na Câmara Municipal

16h – Shangri-lá – Matinê com o Caminhão Falantão e o Palhaço Pim-Pom, na Praça Alvorada

16h – Santa Terezinha – Matinê Palco Pontal Folia, no calçadão do balneário

20h – Santa Terezinha – Palco Pontal Folia com o DJ Jeff, no calçadão do balneário

20h – Ipanema – Trio Magia e Banda Nega Véia, na Beira Mar, em frente a passarela

Segunda – 20

15h – Pontal do Sul – Matinê no Palco Pontal Folia, na praça em frente à Câmara Municipal

17h – Praia de Leste – Bloco do Pangaré com o Trio Magia – Saída do Mirante do balneário Praia de Leste em direção a Rua Baronesa do Cerro Azul (principal do balneário)

Terça – 21

15h – Ipanema – Bateria da Igreja Bola de Neve – Concentração em frente à Igreja Bola de Neve, na Rua do Comércio

17h – Ipanema – Trio Magia com o DJ Jeff – Na Beira Mar, em frente a passarela

Matinhos

Sábado – 18

Matinbanda

Avenida Beira-mar, na Praia Brava de Matinhos: Ali & Rhuan

Balneários: Grupo Pirraça e Terezzo

Domingo – 19

Caiobanda

Das 15h30 às 17h30, a Caiobanda já faz o esquenta com o Carnaval Infantil no trio elétrico, no começo da Avenida Atlântica, próximo ao Morro do Boi

À noite, a folia acontece com a programação que tem início às 22h

Avenida Beira-mar, na Praia Brava de Caiobá: Grupo Pirraça e Gustavo Toledo & Gabriel (GTG)

Nos balneários: Filhos do Olodum

Segunda – 20

Avenida Beira-mar à Praia Brava: Filhos do Olodum

Balneários: Grupo Sob Medida e Gustavo Toledo & Gabriel (GTG)

Terça – 21

Avenida Beira-mar na Praia Brava: Gustavo Toledo & Gabriel (GTG)

Balneários: Ali & Rhuan

*Todos os dias trios elétricos das 22h às 2h

Guaratuba

Sexta-feira – 17

12h às 18h – Grito de Carnaval – Trio Elétrico na Praia Central

19h às 1h – Grito de Carnaval – Praça dos Namorados (Passeio do Pôr do Sol)

Sábado – 18

20h30 – Bloco do Caranguejo, na Barra do Saí

Na Avenida 29 de Abril:

20h30 – Participações Especiais e Escola de Samba Unidos de Guaratuba

21h – Concurso de Blocos (Desfile)

22h30 às 2h – Trios Elétricos

Domingo – 19

19h às 23h – Carnaval no balneário Coroados

Na Avenida 29 de Abril:

21h – Desfile de Blocos

22h30 às 2h – Trios Elétricos

Segunda – 20

15h às 18h – Bandinha de Guaratuba na Praça dos Namorados (Passeio do Pôr do Sol)

Na Avenida 29 de Abril:

21h – Premiação dos Blocos – Desfile do Campeão

22h30 – Escola de Samba Unidos de Guara

23h às 2h – Trios elétricos e Banda de Guaratuba

Antonina

Sexta – 17

21h – Desfile do Bloco Bom Brinquedo na Estação Ferroviária

21h30 – Coroação do Rei e da Rainha do Carnaval 2023 na Avenida do Samba

22h – Baile Público com o Grupo Bora Rolê na Avenida do Samba

Sábado – 18

18h50 – Desfile dos Blocos Carnavalescos e Folclóricos na Avenida do Samba

0h – Baile Público com o Grupo Bora Rolê na Avenida do Samba

Domingo – 19

22h – Desfile das Escolas de Samba na Avenida do Samba

0h – Baile Público com o Grupo Bora Rolê na Avenida do Samba

Segunda – 20

16h – Baile Infantil com o Grupo Bora Rolê na Avenida do Samba

18h – Corrida Rústica das Escandalosas nas Ruas do Centro Histórico

20h – Concurso das Escandalosas e das Charmosas na Avenida do Samba

22h – Baile Público com o Grupo Bora Rolê na Avenida do Samba

Terça – 21

20h – Desfile do bloco Amigos da Única;

22h – Baile Público com o Grupo Bora Rolê na Avenida do Samba

Guaraqueçaba

Sábado – 18

19h30 – Cortejo

20h30 – Fandanguará

22h – DJ Heros

23h – Grupo Sambaguará

Domingo – 19

19h30 – Cortejo, com saída na antiga Rodoviária

20h30 – Desfile de Blocos

22h – DJ Heros

23h – Grupo Sambaguará

Segunda – 20

15h30 – Ecoorquestra

20h – Grupo Sambaguará 22h30 – DJ Heros

23h – Edison e Lucas

* Toda a programação na praça William Michaud (Praça Central)

Morretes

Sábado – 18

DJ Glauber Santos – das 19h às 03h

Banda Jeito a Mais – das 23h às 01h

Domingo – 19

Das 14h às 20h – Desfile de Blocos Carnavalescos e Escola de Samba – Rua XV de Novembro

Das 19h às 02h – DJ Glauber Santos

Das 23h à 01h – Banda Lefigarroo

Segunda – 20

16h – Carnaval das crianças

Das 19h às 02h – DJ Glauber Santos

Das 23h à 01h – Banda Lefigarroo

Terça – 21

Das 19h às 02h – DJ Glauber Santos

Das 23h à 01h – Banda Lefigarroo

* Eventos no Pátio da Prefeitura

Paranaguá

Quarta, quinta a sexta (15, 16 e 17):

17h – Banda de Marchinhas e Feira Gastronômica na Praça Fernando Amaro

Sexta – 17

11h – Banho a Fantasia na Praça do Guincho

Sábado – 18

20h – Baile de Fandango com Associação e Cultura Popular Mandicuera

22h – Baile de Fandango com Grupo Canutilho Temperado

22h – Baile Público em frente a Estação Ferroviária

Domingo – 19

16h – Baile Infantil em frente a Estação Ferroviária

20h – Baile de Fandango com Grupo Folclórico Mestre Romão

22h – Baile de Fandango com Grupo de Fandango Família Domingues

Segunda – 20

20h – Baile de Fandango com Grupo de Fandango Pés de Ouro

21h – Baile dos Sujos em frente a Estação Ferroviária

22h – Baile de Fandango com Grupo Viola Afinada – Mestre Zeca