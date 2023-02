Festival do Caranguejo acontece em 11 locais de Pontal do Paraná

Festival do Caranguejo acontece em 11 locais de Pontal do Paraná

Um total de 11 estabelecimentos dos balneários de Canoas, Grajaú, Shangri-lá, Olho D´água, Primavera, Pontal do Sul, Praia de Leste e Comunidade Maciel recebem o evento até 5 de março

Os veranistas que pretendem aproveitar os dias de Carnaval no litoral têm uma ótima oportunidade para saborear o caranguejo típico da região. Uma das novidades da 19ª edição do tradicional festival gastronômico foi a inclusão de restaurantes em diversos balneários de Pontal do Paraná.

Para quem não abre mão do estilo tradicional de saborear o caranguejo, o Festival oferece opções a partir de sete reais a unidade do crustáceo.

Entre as opções tradicionais está a Comunidade Maciel. Lá é possível comer a caranguejada todos os dias por R$ 35 quatro unidades. O acesso é feito apenas de barco e é preciso fazer reserva.

Em Praia de Leste, o Quiosque Maris do Sul serve o caranguejo por R$ 7 a unidade.

Em Shangri-lá, o Pesqueiro Fundo da Grota oferece a dúzia do caranguejo acompanhada por vinagrete, caldinho de feijão e farofa por R$ 80.

Em Pontal do Sul, a petiscaria Cantto das Pedras serve o rodízio de caranguejo limpo sem carapaça com petiscos por R$ 85. Também em Pontal do Sul, o restaurante W1 serve a dúzia do crustáceo por R$ 80 e porção de patola de caranguejo por R$ 140.

No balneário Olho d´água, a Petiscaria do Tone tem caranguejo servido com vinagrete por R$ 80 a dúzia, R$ 40 seis unidades ou R$ 10 a unidade.

No balneário Primavera, o restaurante O Braseiro serve o “Caranguejo Kamapiri” que é fervido com vinho branco, anis estrelado, alho poró, cebola e louro, e tem como acompanhamento três molhos condimentados para acompanhar as porções individuais (6 unidades – R$ 70) e para duas pessoas (12 unidades – R$125).

Capeletti, hambúrguer e tartar de caranguejo

Entre as novidades da atual edição está o hambúrguer de caranguejo com batata frita e maionese verde de tomilho (R$ 45) servido na Pousada Guaricana, no balneário Grajaú.

No balneário Canoas, o restaurante Sabor Caiçara serve dois pratos preparados com caranguejo: o capeletti de caranguejo com azeite de ervas e o pâte à choux de caranguejo (carolinas).

Em Shangri-lá, o restaurante Ilha Bela também participa do Festival com dois pratos: a casquinha de caranguejo (R$ 30) e a porção de croquete de caranguejo (R$ 45).



No Bistrô das Flores, no balneário Grajaú, a iguaria é servida como tartar (R$44) ou porção com dez bolinhos (R$ 49).

Captura somente artesanal

A pesca do caranguejo-uçá é uma das atividades extrativas mais antigas no Brasil, sendo praticada por comunidades tradicionais litorâneas que vivem de sua comercialização. É caracterizada como uma das mais importantes pescarias dentro do setor artesanal em áreas de manguezal.

Para garantir a sobrevivência da espécie, a captura é permitida apenas entre os dias 1 de dezembro e 14 de março (no caso do Paraná, pois o período de defeso pode variar em cada estado).

Mesmo com liberação, a captura tem regras a serem cumpridas:

* A captura de fêmeas é totalmente proibida;

* Já em relação aos machos, só é permitida a captura de caranguejo-uçá com carapaça acima de 7 centímetros – os menores devem ser recolocados no mangue.

* Além disso, a captura é permitida apenas de forma artesanal, com as mãos. É proibido o uso de qualquer tipo de ferramenta cortante – como enxadas, facões, foices, cavadeira, cortadeira e outros – produtos químicos ou armadilhas.

Realização e apoios

O 19º Festival do Caranguejo de Pontal do Paraná é uma realização da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. O evento tem apoio do Governo do Estado do Paraná, ADETUR Litoral, CRESOL, COMTUR e Projeto Puçá da UFPR.

19º Festival do Caranguejo de Pontal do Paraná

Data: até 5 de março

Endereços e reservas no site http://festivalcaranguejopontalpr.com.br/