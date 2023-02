1ª Promotoria de Guaratuba seleciona residente

A 1ª Promotoria de Justiça de Guaratuba realiza seleção para preenchimento de uma vaga para residente em Direito, além de formação de cadastro de reserva.

O candidato aprovado receberá mensalmente uma bolsa de R$ 3.000,00 e auxílio-transporte no valor de R$ 242,00. A carga horária é de horas diárias, de segunda a sexta-feira, no período vespertino, para a vaga já aberta. Para outras vagas que venham a ser preenchidas, o período poderá ser matutino ou vespertino, a critério do Promotor de Justiça e da necessidade do serviço.

É preciso ter concluído o ter concluído o curso de graduação em Direito, estar matriculado em programa de pós-graduação lato sensu (especialização) ou stricto sensu (mestrado acadêmico ou profissional e doutorado) ou em estágios pós-doutorais, na área de direito.

As inscrições serão realizadas no período de 13 de fevereiro a 3 de março. Para requerer sua inscrição, o candidato deverá encaminhar o pedido para o e-mail guaratuba.1prom@mppr.mp.br com os documentos exigidos no edital.

A seleção será em duas fases: prova teórica e entrevista. A prova será aplicada no dia 13 de março, no Salão do Júri, localizado no Edifício do Fórum de Guaratuba. A entrevista com a autoridade será realizada no dia 14 de março, no gabinete da promotora substituta Julia de Britto Pereira Fortuna.

Confira o edital