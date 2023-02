Corpo de Bombeiros forma mais 35 guarda-vidas civis

Fotos: Sesp

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná realizou nesta terça-feira (14) a solenidade de encerramento da capacitação de Guarda-Vidas Civil – águas abertas e águas interiores, turma 2022/2023.

O curso iniciou no dia 28 de outubro e as atividades vão até o fim do Verão Maior Paraná, que encerra no dia 26 de fevereiro. A comemoração dos 35 novos profissionais reuniu familiares, amigos e colegas de farda na sede do 8º Grupamento de Bombeiros, em Matinhos.

A formação é composta por duas fases: na primeira são 120 horas/aula de atividades teórico-práticas para a modalidade águas abertas e 80 horas-aula de atividades teórico-práticas para a modalidade águas interiores, abrangendo diversas disciplinas, como educação física, salvamento aquático, socorros de urgência, busca aquática, relações públicas e humanas e instruções sobre ocorrências diárias e organização militar.

A segunda etapa do treinamento, que é a de estágio operacional, foi desenvolvida durante o Verão Maior Paraná e teve duração de 330 horas/aula. É nesse momento que os alunos atuam nos serviços de prevenção e salvamento aquático ao lado de guarda-vidas militares veteranos.

A atuação dos guarda-vidas civis é essencial para a prevenção do afogamento nas praias. Durante esta temporada, 19% do efetivo empregado nos postos de guarda-vidas é formado por civis.

O coordenador do curso de guarda-vidas civil 2022/2023, sargento Adriano Rodrigues, enfatizou a importância de os profissionais civis fazerem parte da equipe e atuarem com os demais bombeiros. “Foram semanas de treinamentos, aulas, salvamento aquático, embarcações. Durante a temporada eles tiveram a experiência de trabalhar dando orientações, cuidando de vidas. Esse é o nosso lema, cuidar de vidas. Agora esperamos que voltem na próxima temporada”, afirmou.

Para as recém-formadas Tatiana Dallegrave e Vitória Crepaldi de Vivo, o curso de guarda-vidas foi uma experiência incrível. “Trabalhar no Litoral do Paraná, cuidando de vidas, garantindo mais segurança para as pessoas durante o verão foi muito gratificante”, disse Tatiane. “Agradeço ao Corpo de Bombeiros, aos instrutores e todas as pessoas que colaboraram para que esse dia chegasse. Eu me inscrevi neste curso com o intuito de ter mais aprendizagens tanto na parte teórica quanto na prática”, contou Vitória.