Viação Graciosa e Abaline fazem parceria na travessia da Ilha do Mel

Terminal de embarque no balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná

A Viação Graciosa informa que firmou parceria com a Associação de Barqueiros do Litoral Norte do Paraná (Abaline) na travessia de passageiros entre Pontal do Paraná e a Ilha do Mel.

Agora, o passageiro que comprar o bilhete para a travessia de barco entre o balneário de Pontal do Sul e as praias de Encantadas e Brasília também pode comprar a passagem de ônibus para o seu retorno ou para outro destino dentro do próprio guichê da Abaline. Da mesma forma, a compra do bilhete para a travessia de barco pode ser feita em qualquer um dos guichês da Viação Graciosa.

Para o diretor comercial e operacional da empresa, Denis Spaler, a novidade é fundamental “para proporcionar maior conforto e comodidade aos clientes”.

A Viação Graciosa também informa que realizou, recentemente, uma parceria com a empresa Serra Verde Express, que opera o trem turístico entre Curitiba e Morretes. O usuário que quiser viajar de trem e voltar de ônibus, por exemplo, ou vice-versa, pode adquirir as duas passagens no mesmo local, facilitando ainda mais a programação ou aquela esticada do passeio.

A empresa de ônibus também fez parceria com a Grande Reserva Mata Atlântica, que promove passeios turísticos na Serra do Mar entre Morretes e Antonina, através do portal de vendas.

Ainda conforme Spaler, as três parcerias, que interligam os diferentes modais, foram implementadas em caráter experimental, mas devem continuar por tempo indeterminado porque já são um sucesso entre os viajantes. “Acreditamos que medidas como essas, além de outras que também estão sendo desenvolvidas, certamente poderão proporcionar maior conforto e comodidade aos nossos clientes, buscando sempre contribuir com o turismo e promover a visitação das belezas do litoral paranaense”, ressaltou.

Ônibus Double Decker – Novidade na frota, que tem aproximadamente 200 veículos, os ônibus de dois andares, também conhecidos como Double Deck, já estão em circulação e, segundo Denis, também foram aprovados pelos passageiros, principalmente pelo quesito conforto. De acordo com o diretor comercial, “melhorar o transporte de cargas e encomendas também é uma das metas da Viação Graciosa para este ano”.

A Viação Graciosa tem como principal ligação o transporte de passageiros entre Curitiba e as cidades do litoral paranaense, mas também opera em cidades como Doutor Ulisses, Cerro Azul, entre outras na região no Paraná, Apiaí, no interior de São Paulo, e em Joinville, em Santa Catarina.