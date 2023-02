Goura entrega kits para Defesa Civil de Morretes e Guaraqueçaba

Fotos: Divulgação

O deputado estadual Goura (PDT) participou, nesta quarta (15) e quinta-feira (16), da entrega de dois kits da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (Cepdec) para as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (Compedec) das prefeituras de Morretes e Guaraqueçaba.

O Kit Compedec é composto por seis roupas jardineira, duas motosserras, 10 luvas de vaqueta, 30 luvas de borracha, 10 lanternas de cabeça, 10 lanternas portáteis, duas lanternas holofotes, duas mochilas costais, seis abafadores, dois sopradores, 10 capacetes e 50 coletes.

“Os recursos para a aquisição desses equipamentos foram destinados por meio de emenda parlamentar feita por nós e fazem parte do Programa Paraná Mais Cidades do Governo do Paraná”, explicou Goura, que foi acompanhado pelo chefe da Divisão de Gestão de Desastres da Defesa Civil, major Daniel Lorenzetto.

“Cada kit é suficiente para equipar 10 agentes para atuarem em situações para o primeiro atendimento em caso de desastres envolvendo inundações ou alagamentos, princípios de incêndios em vegetação e outras situações de emergência”, explicou Lorenzetto.

Morretes

O prefeito de Morretes, Júnior Brindarolli (PSD), destacou a importância do trabalho da Defesa Civil no atendimento das ocorrências de desastres no município. “A Defesa Civil sempre tem dado respostas rápidas às emergências que enfrentamos e esse apoio a nossa coordenação municipal é fundamental”, disse.

O deputado Goura ressaltou ainda que a destinação de emenda tem por objetivo fortalecer a estrutura das Compdecs do estado. “Este é um trabalho fundamental para garantir a proteção da população em caso de desastres naturais, como vendaval, incêndio florestal, enxurrada, enchente ou deslizamentos.”

Também participaram do evento o vereador Isael Poeta, o comandante do 8° Grupamento de Bombeiros, tenente-coronel Borba e o subcomandante do 8° Grupamento de Bombeiros, major Frazatto.

Guaraqueçaba

Na quinta-feira, a entrega foi feita em solenidade na Prefeitura de Guaraqueçaba, com a participação de secretários e servidores municipais e representantes da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. O deputado Goura explicou a origem dos recursos e destacou a importância da emenda parlamentar que permitiu a aquisição dos Kit Compedec.

“O Programa Paraná Mais Cidades prevê recursos provenientes de emendas dos deputados da Assembleia Legislativa para auxiliar na estruturação dos municípios em diversas áreas. Com esses recursos, 50 municípios serão atendidos com kits de intervenção”, informou Goura.

A secretária de Planejamento e Projetos da Prefeitura de Guaraqueçaba, Patrícia Gonzalez da Fonseca, reivindicou que o Programa Paraná Mais Cidades atendesse a demanda por embarcações para o município poder fazer o atendimento da população que vive nas ilhas. “Essa é uma demanda que queremos ver atendida”, disse.

Goura e o chefe da Divisão de Gestão de Desastres da Defesa Civil, major Daniel Lorenzetto, disseram que vão encaminhar o pedido e que podem existir outras alternativas para a aquisição desses equipamentos. “O Governo Federal tem recursos para o aluguel de embarcações nesses casos de emergências”, informou. “É preciso se informar sobre os recursos para Defesa Civil e fazer todos os trâmites junto aos governos estadual e federal.”

Também estiveram presentes no evento em Guaraqueçaba representantes do Corpo de Bombeiros e das secretarias de Turismo, Finanças, Saúde, Defesa Civil e Assistência Social.