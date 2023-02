A exitosa família por trás do sucesso da Bet365

Todo apostador conhece a Bet 365. Mesmo quem não aposta, mas acompanha esporte, entre várias modalidades, já viu a marca da empresa estampada em algum lugar. A Bet365 dá nome inclusive a um estádio de futebol na cidade de Stoke-On-Trent, na Inglaterra. Em mais de 20 anos de história, acumulou experiência e se consolidou como uma das maiores, mais prestigiadas e mais acessadas casas de apostas de todo o mundo.

Por trás de tamanho sucesso, está uma das famílias mais ricas do Reino Unido e uma mulher que se tornou uma das empresárias mais poderosas e influentes do território britânico: Denise Coates. Denise entrou para o ramo das apostas através de outra companhia do ramo, a Provincial Racing, fundada por seu pai, o bem-sucedido empresário Peter Coates. Era contadora, mas continuou estudando e se preparando até, com o apoio do irmão John, fundar a Bet365 em 2000 e lançá-la ao mercado em 2001.

Hoje em dia, a Bet365 é uma casa de apostas completa e bastante atualizada. É possível apostar em diversas modalidades esportivas, desde as mais tradicionais, como futebol, tênis e basquete, até as menos acompanhadas, ao menos no Brasil, como bilhar, esgrima e críquete, chegando até aos eSports. Além disso, destaca-se pelo serviço de live streaming: logado em sua conta da Bet365 e possuindo saldo em conta, o usuário pode acompanhar transmissões ao vivo de diversas modalidades e disputas.

A família Coates tem forte ligação com o Stoke City, equipe que atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês. O clube, apesar de não figurar entre os grandes da Inglaterra, tem bastante tradição e nos últimos anos deu trabalho a alguns gigantes. Esteve na elite de 2008 a 2018 e atualmente luta para voltar. Na temporada 2011-2012, participou da Liga Europa e chegou até o mata-mata.

Enquanto Denise é presidente e fundadora do Bet365, empresa em que sempre teve o apoio familiar, Peter e Jhon hoje em dia são os principais dirigentes dos ‘Potters’. Soma-se a esse conselho de diretores o marido da empresária, Richard Smith, com quem tem cinco filhos, quatro deles adotados de uma mesma família.

A Bet365 é o patrocinador principal do Stoke desde a década passada e em 2016 adquiriu os Direitos de nome do estádio da equipe inglesa. O local deixou de se chamar Britannia, empresa proprietária do espaço, para se tornar o Bet365 Stadium. Desde então, o espaço foi modernizado, com reforma dos vestiários, da sala de imprensa e do estacionamento, além da construção de uma loja com produtos dos Potters. Recentemente, foram anunciadas novas obras para a substituição de assentos e outras melhorias, ao custo de 20 milhões de libras (quase R$130 milhões).

Para você também se divertir, saiba que é bastante simples apostar na Bet365. É necessário criar uma conta no site e colocar algum dinheiro. Para novos usuários, a casa disponibiliza bônus de boas-vindas e dobra o valor do primeiro depósito, com valor mínimo de R$30 e dobra máxima de R$200.