Litoral tem 17 pontos impróprios ao banho

O último Boletim de Balneabilidade do Instituto Água e Terra (IAT) desta temporada de verão, aponta 17 locais impróprios ao banho e à prática de esportes no Litoral do Paraná.

Destes, 10 ficam nas proximidades da desembocadura de rios e canais e são permanentemente impróprios: 7 deles são em praias de Guaratuba, 3 de Matinhos e 1 de Pontal do Paraná. Além deles, estão impróprios 7 locais: 2 em Morretes, 2 na Ilha do Mel – Paranaguá,1 em Matinhos, 1 em Pontal do Paraná e 1 em Antonina.

Dos 76 locais monitorados pelo órgão ambiental do Governo do Paraná, entre Litoral e regiões Oeste e Norte, 59 foram considerados apropriados, um ponto a mais em relação ao mapeamento da semana passada.

Na comparação com o boletim na semana passada, a novidade é que o Rio Marumbi, próximo à Ponte Estrada Anhaia, em Morretes, voltou a ter condições ideais para receber os banhistas. As prainhas de água doce das regiões Norte e Oeste também estão com todos os pontos em azul, reforçando a qualidade da água.

O boletim alerta a população sobre os locais que podem causar problemas de saúde quando em contato com a água, pela transmissão de bactérias, vírus, incluindo dermatite, diarreia, problemas respiratórios, entre outros.