Zé Dirceu é militante político da maior qualidade, diz Lula

O presidente Lula afirmou nesta quinta-feira (16), em entrevista à CNN, que o ex-ministro José Dirceu é “um agente político, um militante político, da maior qualidade”. Lula se referiu a presença de Dirceu em Brasília nas comemorações dos 43 anos do PT. “Eu apenas fiz questão de dizer que o Zé Dirceu estava ali presente, que ali também é o lugar dele”, completou.

Lula disse que o ex-ministro não pode ser “penalizado a vida inteira”. “Ninguém pode ser na política criminalizado de forma perpétua” e que ele “tem que colocar a cara para fora”.

E ainda disse que “a gente tem que brigar para construir outra narrativa na sociedade brasileira” considerando que “nenhum partido foi mais massacrado que o PT”.

Nesta semana, o STJ atendeu ao recurso da defesa do ex-ministro e afastou a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro que havia sido imposta no âmbito da Operação Lava Jato. Em 2016, o ministro do STF Luís Roberto Barroso extinguiu outra pena por bom comportamento. José Dirceu ainda interpôs recursos a outras duas ações decididas na Lava Jato.

Quadro do PT

José Dirceu, pai do deputado federal Zeca Dirceu – líder do PT na Câmara –, é considerado um dos melhores quadros do petismo como formulador e de atuação política. Como presidente do PT, ampliou o campo de aliança do partido em 2002 e o levou à sua primeira vitória à Presidência da República depois de três derrotas eleitorais.

Na segunda-feira, Dirceu participou do aniversário de 43 anos do PT. No evento, ele foi assediado por militantes, que fizeram fila para cumprimentá-lo e para tirar fotos. Ao discursar, Lula agradeceu ao companheiro e ainda o citou ainda na listas dos presidentes do PT. “Agradecer a você (Dirceu) porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei”

A reabilitação de Dirceu no PT ocorre no mesmo processo da ex-presidente Dilma Rousseff, indicada por Lula à presidência do Banco de Desenvolvimento dos Brics, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.