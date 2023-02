Sede da Colônia de Pescadores de Pontal do Paraná é reinaugurada

A sede da Colônia de Pescadores Z-5, localizada no balneário Shangri-lá, em Pontal do Paraná, teve sua sede reinaugurada na última terça-feira (14).

O imóvel, que não recebia manutenção há muitos anos, foi completamente reformado pela prefeitura. Foram feitas reformas nas estruturas, piso interno, instalações hidráulicas, louças, metais e acessórios nos banheiros – que foram completamente revitalizados, revestimento de pisos externos, troca de cobertura, portas de vidro e de alumínio, janelas em alumínio, novos rufos e calhas, impermeabilização das lajes, instalações elétricas e de combate a incêndio, plantio de grama e pintura interna e externa.

Também foram criados espaços para reuniões e celebrações. A reinauguração contou com a presença do prefeito Rudão Gimenes, o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Jackson Bassfeld, o vereador Ezequiel Tavares, o presidente da Colônia de Pescadores Z-1 de Paranaguá e Presidente da Fepespar (Federação dos Pescadores e Aquicultores do Estado do Paraná), Edmir Manoel Ferreira, o presidente da Colônia de Pescadores Z-2 de Guaraqueçaba (a maior do litoral Paranaense com 3.500 pescadores), Armindo Ferreira Lopes, o presidente da Colônia de Pescadores Z-5 de Pontal do Paraná, Rubens Marcelino da Veiga, o representante do IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), Charles Peixoto e o assessor municipal Izair Marcelino da Veiga (Lico), responsável na Administração pelas comunidades caiçaras e da pesca.

O prefeito em seu discurso disse estar feliz com a conquista e parabenizou toda comunidade da pesca. “Esse é um dos projetos da nossa gestão voltado aos pescadores pontalenses, a 2º maior colônia de pescadores do litoral. Em breve, o local contará com um Centro de Informações Turísticas, em um ambiente planejado com as características da pesca artesanal. Agradeço a parceria da Fepespar e do IDR, que sempre trabalham junto com a Colônia e a Prefeitura. Viva Pontal do Paraná e nossos pescadores tradicionais”, disse o prefeito.

Sede foi construída na gestão do ex-prefeito Rudisney Gimenes

Durante muitos anos, a entidade que representava os pescadores de Pontal do Paraná era a Ascompes (Associação Comunitária de Pescadores). Ela contava com 20 associados, que ainda eram agregados à Colônia Z-1, do município de Paranaguá.

Após a emancipação iniciou-se o processo para a criação da Colônia de Pescadores Z-5 de Pontal do Paraná no ano de 2004, proporcionando assim a autonomia dos pescadores e pescadoras do município. A sede no balneário Shangri-lá existe desde 2008, criada na gestão do então prefeito, Rudisney Gimenes – pai do atual prefeito – e do vice-prefeito Rubens Marcelino da Veiga.

A Colônia de Pescadores Z-5 é constituída atualmente por mais de 600 associados. Entre suas atividades em favor dos pescadores e pescadoras se destacam:acesso a direitos previdenciários, aposentadoria, auxílio maternidade, seguro defeso, auxílio doença, regularização de documentos obrigatórios para exercício da atividade, emissão e renovação do RGP (Registro da Atividade Pesqueira) e do TIE (Título de Inscrição de Embarcação), entre outras atividades.

A entidade também proporciona através de arrecadação de recursos junto ao governo o acesso a instrumentos de trabalho como rede, freezer, tratores, maquinário de beneficiamento, tendo em vista que a pesca artesanal é uma atividade de tradição familiar.