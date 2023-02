Polícia de Garuva cumpre mandado de prisão em Guaratuba

Foto: PCSC

A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu um mandado de prisão e dois mandados de busca, nesta sexta-feira (17), em Guaratuba, contra suspeitos de tentativa de homicídio de policiais militares. O suspeito alvo do mandado de prisão preventiva já havia sido preso anteriormente pelos crimes de roubo e associação criminosa.

O caso investigado pela Delegacia de Garuva, começou em maio de 2022. Na ocasião, suspeitos de participarem de uma quadrilha especializada em furto e roubo de cargas foram presos em Santa Catarina. Durante a operação, um dos suspeitos conseguiu fugir.

No mês de outubro, policiais militares receberam a informação de que este foragido estaria num veículo, vindo da cidade de Guaratuba, com outras duas pessoas. Os policiais tentaram realizar a abordagem do veículo, porém os suspeitos atiraram em direção à polícia. Eles abandonaram o carro e correram em direção ao matagal, deixando para trás objetos pessoais.

Na Delegacia, foi instaurado inquérito por tentativa de homicídio e começaram novas investigações contra a quadrilha. As investigações continuam pela Polícia de Garuva e novas diligências poderão ser realizadas até a conclusão do inquérito policial.

Fonte: Polícia Civil de Santa Catarina