Homem é preso por desmatamento em Pontal do Paraná

Equipes do Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde (BPAmb – FV) e da Rotam prenderam um homem que estava desmatando uma área no balneário Guarapari, em Pontal do Paraná, na última quinta-feira (16).

Segundo o boletim de ocorrência, ele havia feito o corte de vegetação nativa no estágio inicial de regeneração do bioma Mata Atlântica em uma área de 200 metros quadrados, sem autorização do órgão ambiental competente.

O proprietário da área foi autuado administrativamente e na esfera criminal foi confeccionado Termo Circunstanciado de Infração Penal.

“Nós do BPAmb – FV estamos tentando coibir ações como essa para que futuramente não tenhamos o desprazer de não encontrarmos mais áreas verdes em nosso Paraná”, postou a Polícia Ambiental no Instagram.

Fonte e fotos: BPAmb – FV