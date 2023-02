Corpo de Bombeiros forma nova turma de guarda-vidas militar

Fotos: Sesp PR

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná realizou na última quinta-feira (16), em Guaratuba, às margens da baía, a solenidade de formatura de 30 guarda-vidas militares. O curso prepara profissionais para o salvamento aquático com atividades teóricas, práticas e estágio final com a aplicação do efetivo nas areias das praias durante a operação Verão Maior Paraná.

Os 30 formandos estão há quase quatro meses em dedicação exclusiva à formação de guarda-vidas. O curso teve início no dia 31 de outubro de 2022 e durou 108 dias, totalizando 610 horas-aula. As aulas aconteceram inicialmente nas instalações físicas do centro de ensino e instrução, em São José dos Pinhais, e posteriormente no 8º Grupamento de Bombeiros, no Litoral.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, essa conquista é importante para o militar estadual que se dispõe a fazer um curso de guarda-vidas, demonstrando o mais alto grau de empatia pelo próximo. “É uma satisfação ver mais uma turma se formando neste curso que tem um destaque grande dentro da instituição. Hoje, entregamos para a sociedade paranaense 30 guarda-vidas militares altamente treinados e capacitados para salvar e proteger vidas”, disse.

O curso de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros do Paraná possui uma preparação de profissionais para a realização de atividades de salvamento aquático no mar, nas represas e nos rios. Segundo a corporação, ele é considerado um dos cursos mais exigentes da corporação devido ao alto grau de esforço físico e psicológico, despendidos pelos alunos durante os períodos de treinamento, e também um dos mais concorridos dentro do Corpo de Bombeiros.

“Durante esse período de formação, os guarda-vidas foram colocados à prova em mares bravos e desafiadores e também dentro e fora da água. Eles demonstraram muita capacidade, provando que podem ostentar no peito e na alma um dos mais difíceis cursos da corporação. Tenho certeza que as experiências vivenciadas e os ensinamentos repassados jamais serão esquecidos”, explicou o chefe do Centro de Ensino e Instrução, major Eduardo José Slomp Aguiar.

Os alunos passaram por diversas disciplinas como educação física, natação, salvamento aquático, primeiros socorros, busca aquática, patrulhamento terrestre, operações com embarcações e aeronaves e relações públicas e humanas.

“Foi um curso árduo, que durou 108 dias. Nossa turma estava extremamente unida desde o início e isso foi determinante para finalizarmos o curso. Estamos bastante honrados em vestir a farda e, agora, poder dizer que somos guarda-vidas militares. Nós somos a elite do salvamento aquático do Paraná”, afirmou o soldado David Hartemann, formando da turma 2022/2023.

A cabo Cristiane Battistini é de Pato Branco e falou sobre como foi administrar a saudade da família e a realização de um sonho. “Esse período foi de grande provação física e psicológica, nós ficamos longe de familiares, filhos, maridos, mulheres. Eu sou mãe, então eu tive que lidar com a saudade. O período foi de grande esforço, mas a recompensa é proporcional. Sempre foi um sonho e agora está alcançado. Além de toda a dedicação, todo o esforço, nós criamos vínculos de amizades que vão durar para o resto da vida “, contou.

Ao final da solenidade, os 30 novos Guarda-Vidas Militares fizeram a tradicional entrada ao mar, em busca da camiseta amarela, “uniforme muito almejado por representar o preparo e a honra do guarda-vidas”.

Presenças – Também participaram do evento o comandante do 1° Comando Regional Bombeiro Militar, coronel Gilberto Gavilosvki, o comandante do 9° Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Durval Tavares Junior, o comandante do 7° Grupamento de Bombeiros, tenente-coronel Mário Sérgio Garcez, o comandante do 8º Grupamento de Bombeiros, tenente-coronel Dorico Gabriel Borba, os tenentes-coronéis Osni José Bortolini e Adonis Nobor Furuushi, e o secretário de Segurança Pública e Trânsito de Guaratuba, Jackson José Braga.

Guarda-vidas civil – No começo da semana, o Corpo de Bombeiros realizou a solenidade de encerramento da capacitação de guarda-vidas civil – águas abertas e águas interiores, turma 2022/2023. O curso iniciou no dia 28 de outubro de 2022 e as atividades dos profissionais vão até o fim da operação Verão Maior Paraná, que encerra no dia 26 de fevereiro.

Lista com nome completo dos formandos 2022/2023:

Soldado Rodrigo Miranda de Andrade

Soldado Henrique Assunção Herbert

Sargento Lauro Craizei

Soldado Alexsandro de Oliveira

Soldado Lucas Severino dos Santos filho

Cabo Edgar Diego Conceição

Soldado Heloísa de Carvalho Antunes

Soldado Lucas Mattos de Meira

Soldado Murilo César Filipack

Primeiro sargento Jonas Osorio

Soldado Daniel Elias dos Santos Júnior

Soldado Darci Luiz Sanches Filho

Soldado Fernando Lobo Nunes

Cabo Laudelino José Soares Júnior

Soldado David Eliseu Bonfim Hartmann

Cabo Abraham Júnior Lima

Soldado Éber José Nunes Júnior

Soldado Alexandre Luiz Iop Júnior

Soldado Ana Carolina da Rocha Silva Mazepa

Soldado Dorival Graciano Junior

Cabo Guilherme Milani Coutinho

Soldado Thiago Favoretto Machado

Soldado Odilon de Oliveira Franco Neto

Cabo Rodolfo Antônio de Moraes

Cabo Joílson Aurélio Guerra

Cabo Cristiane Battistini

Soldado Rudy Prestes Carvalho

Soldado Walter Lucio de Andrade Junior

Cabo José Alexandre Lisboa

Soldado Maurício de Carvalho