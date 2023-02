Conselho de Administração aprova nova diretoria da Portos do Paraná

Foto: Portos do Paraná / Arquivo

O Conselho de Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina aprovou no fim da tarde desta sexta-feira (17), por unanimidade, a nova diretoria executiva da Portos do Paraná.

Os nomes já haviam passado pela aprovação do Conselho de Controle das Empresas Estatais e do Comitê de Indicação e Avaliação do Governo do Estado.

A empresa pública continuará sob a gestão de Luiz Fernando Garcia, que comandou os portos paranaenses nos últimos quatro anos. Também foram reconduzidos os diretores de Meio Ambiente, João Paulo Ribeiro Santana, do Jurídico, Marcus Vinícius Freitas dos Santos, de Engenharia e Manutenção, Victor Yugo Kengo, e Administrativo e Financeiro, Marcos Alfredo Bonoski.

O engenheiro civil Gabriel Perdonsini Vieira assume a Diretoria Operacional no lugar de Luiz Teixeira, funcionário da Portos do Paraná desde 1976, que exerceu o cargo por oito anos.

O parnanguara André Luiz Pioli Bernaski, que ocupou o cargo de diretor empresarial entre 2019 e 2022, retorna à função.

Segundo o presidente do Conselho, Mario Povia, aprovação unânime pelos conselheiros reforça a preocupação com a continuidade dos projetos em andamento. “A Portos do Paraná tem alcançado os bons resultados graças às pessoas que fazem parte deste processo. Podemos ter novas tecnologias, normas claras, mas o grande diferencial está nas pessoas”, destacou.

Confira o currículo dos diretores da Portos do Paraná:

Diretor-presidente: Luiz Fernando Garcia é graduado em Economia pela Universidade Federal do Paraná, com máster em Logística e Gestão Portuária pela Fundación Valenciaport e pela Universidade Politécnica de Valência, na Espanha. Antes de assumir a Portos do Paraná, em 2019, foi diretor-presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp); assessor especial do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil; e secretário nacional de políticas portuárias no governo federal.

Diretor de Meio Ambiente: João Paulo Santana é arquiteto urbanista formado pela Universidade Positivo. Possui pós-graduação em Gestão Pública e é mestrando em Logística e Gestão Portuária pela Fundación ValênciaPort, na Espanha. Antes de ocupar o cargo na Portos do Paraná, foi coordenador chefe regional do Paranacidade, professor de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, presidente do Conselho do Instituto de Pesquisas e Planejamento de Ponta Grossa e secretário municipal de Planejamento de São João do Triunfo. Está na Portos do Paraná desde 2019.

Diretor Jurídico: Marcus Vinicius Freitas dos Santos é formado em direito pelo Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, pós-graduado em Direito Administrativo pelo Instituto Romeu Felipe Bacelar e mestrando em Logística e Gestão Portuária pela Fundación ValênciaPort, na Espanha. Atuou como procurador-geral do município de Ponta Grossa, onde também foi Secretário Municipal de Governo e diretor de Cidadania na Secretaria de Segurança Pública. Está na Portos do Paraná desde 2019.

Diretor de Engenharia e Manutenção: Victor Yugo Kengo é engenheiro mecânico pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tem MBA em Investimentos e Private Banking pelo Ibmec e em Gestão de Projetos pela USP/Esalq. Cursa o máster em Logística e Gestão Portuária pela Fundación ValênciaPort, na Espanha. Trabalha na Portos do Paraná desde 2016, com passagens anteriores pelo Grupo Renault e Eletrolux.

Diretor Administrativo e Financeiro: Marcos Alfredo Bonoski é formado pela Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FADEPS) e pelo Centro Tecnológico Opet (Gestão Financeira). Tem pós-graduação em Gestão de Projetos pela Universidade Positivo e está na Portos do Paraná desde 2021. Antes, foi diretor financeiro do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar).

Diretor de Operações Portuárias: Gabriel Perdonsini Vieira é engenheiro civil pela Universidade Federal do Paraná. Tem MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Entre 2016 e 2022 trabalhou no Terminal de Contêineres de Paranaguá, onde gerenciou as áreas de meio ambiente, infraestrutura, regulatória, institucional e relações governamentais. Na América Latina Logística (antiga ALL e atual Rumo) foi analista sênior e engenheiro de superestrutura ferroviária.

Diretor de Desenvolvimento Empresarial: André Luiz Pioli Bernaski é jornalista com pós graduação em Ciências Políticas, MBA em Comunicação Social e máster em Logística e Gestão Portuária pela Fundación ValênciaPort, na Espanha. Trabalhou na TVCI e em veículos de imprensa de Paranaguá, foi assessor de imprensa do Sindop, coordenou a imprensa da Liderança do Governo entre 2003 e 2007, foi secretário executivo na Câmara Federal entre 2007 e 2012, e entre 2019 e 2022 foi diretor empresarial da Portos do Paraná.

Fontes: AEN e Portos do Paraná