Após sete anos, usina de Itaipu abre duas calhas do vertedouro

Segunda calha foi aberta e será fechada neste domingo (19). Vertimento prosseguirá na calha esquerda. Última abertura simultânea para o escoamento do excedente de água havia sido em março de 2016.

Fotos: Rafa Kondlatsch | Itaipu Binacional

Depois de quase sete anos, a usina hidrelétrica de Itaipu, na região de Foz do Iguaçu, voltou neste domingo (19) a abrir duas calhas do vertedouro, ao mesmo tempo. A última abertura simultânea para o escoamento do excedente de água que chega ao reservatório havia sido em março de 2016.

O vertimento pela calha central começou durante a madrugada, mas deve durar pouco. A previsão é que ela seja fechada ainda nesta tarde. Aberta desde 14 de janeiro, a calha esquerda seguirá vertendo pelos próximos dias.

A operação deste domingo foi necessária em virtude do alto volume de chuvas registrado nas bacias incrementais de Itaipu, responsável pelo aumento da afluência ao reservatório, e pela redução da carga de energia durante o feriado de carnaval.

Pela calha esquerda podem verter até 10 milhões e 600 mil litros de água por segundo (10.600 m3/s). No sábado (18), o vertimento chegou a 10.500 m3/s. Com a necessidade de aumentar esse volume, foi preciso abrir a segunda calha, por motivos técnicos. Não há perspectiva de abertura das três calhas.

Juntas, as calhas central e esquerda chegaram a escoar 12 milhões de litros de água por segundo (12.000 m3/s) por volta do meio-dia deste domingo. Foram 9.500 m3/s na calha esquerda e mais 2.500 m3/s, pela central. O volume equivale a oito vezes a vazão média das Cataratas do Iguaçu.

Na quarta-feira (15), a binacional acionou a Comissão Especial de Cheias, para acompanhar a situação hidrológica do Rio Paraná e preparar assistência às comunidades ribeirinhas, especialmente no Paraguai. Todos os dias é emitido um boletim sobre a condição do rio. O documento está disponível no site da Itaipu, pelo endereço: https://www.itaipu.gov.br/sites/default/files/HIDROLOGIAPY/BH.pdf

Às 7 horas deste domingo, o Rio Paraná estava na cota 109,60 metros acima do nível do mar, segundo a estação hidrométrica de Itaipu na região da Ponte da Amizade. Para mitigar danos, a Assessoria de Responsabilidade Social da margem direita (paraguaia) está prestando toda assistência aos atingidos, desocupando casas no bairro de San Rafael, em Ciudad del Leste, e transferindo famílias e seus mobiliários para abrigos.

Turismo

Os visitantes que passarem pelos atrativos de Itaipu neste feriado prolongado do carnaval poderão conferir o vertedouro aberto. O Complexo Turístico Itaipu (CTI) espera receber 10 mil pessoas, entre os dias 18 e 22 de fevereiro.

No sábado (18), primeiro dia do feriadão, já passaram pelo CTI 2.468 turistas. A maioria de nacionalidade brasileira (2.249), mas também um grupo de 93 israelenses, e muitos outros estrangeiros. O movimento foi mais intenso à tarde. A Visita Panorâmica, que permite um giro pela usina e parada no Mirante do Vertedouro, recebeu 1.652 pessoas, com saídas a cada 15 minutos.