Carnaval de Guaratuba tem briga entre bombeiros e seguranças contratados

Uma briga entre bombeiros do bloco Sungaço e seguranças contratados pela Prefeitura de Guaratuba na avenida 29 de Abril causou confusão e deixou alguns feridos na última noite do carnaval da cidade, já na madrugada de terça-feira (21). A notícia foi publicada no Portal da Cidade e no JB Litoral.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um soldado do Corpo de Bombeiros sendo derrubado e chutado pelos seguranças privados. De acordo com as reportagens, ele foi levado ao Hospital do Rocio, em Campo Largo, com traumatismo cranioencefálico.

“Um cadete da Polícia Militar presenciou uma briga entre uma bombeira e uma segurança, devido ao cordão de isolamento do trio, que gerou uma briga generalizada. O cadete teve um nariz quebrado e ficou com um olho roxo”, diz a reportagem.

O advogado da empresa Terceiriza Segurança, Celso Antônio Ribeiro dos Santos, em resposta ao JB Litoral, informou que um dos profissionais envolvidos na confusão já foi afastado. “Já afastamos o funcionário e iremos iniciar uma sindicância interna para apurar a responsabilidade dele. Não admitiremos tal conduta. Também iremos contribuir com todas as informações para a apuração criminal“, afirma.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (22), o Corpo de Bombeiros informa que os integrantes do bloco foram agredidos pelos seguranças e que o caso está sendo alvo de inquérito da Polícia Civil e procedimento administrativo pela corporação. Também informa que o bombeiro ferido estava com suspeita de traumatismo moderado e e encontrava-se em observação.

Nota do Corpo de Bombeiros

“Por volta das 02h30min, desta terça-feira (21), durante o Carnaval de Guaratuba, iniciou-se uma briga generalizada envolvendo bombeiros militares que estavam de folga e seguranças da empresa TERCERIZA, contratada pela Prefeitura de Guaratuba.

Através das imagens colhidas, nota-se que parte dos integrantes do bloco que estavam participando do evento foram agredidos pelos seguranças do local, ocasionando mútuas agressões.

No evento foram encaminhados 04 (quatro) bombeiros militares agredidos para o Pronto Socorro Municipal em Guaratuba, dentre eles 01 (um) com suspeita de traumatismo cranioencefálico moderado e encontra-se em observação, 01 (um) Cadete Policial Militar e 02 (dois) Policiais Militares, todos com alta hospitalar.

As vítimas das agressões registraram boletim de ocorrência e o inquérito será conduzido pela Polícia Civil. Será instaurado, ainda, procedimento administrativo pela Corporação para apurar e esclarecer os fatos ocorridos com seus integrantes.

Reforçamos que o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná não possui vínculo institucional com qualquer iniciativa particular ou bloco de carnaval e repudia qualquer tipo de violência.”