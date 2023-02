Pontal do Paraná realiza pedalada familiar

Neste domingo (26), pela manhã, acontecerá em Pontal do Paraná a 1ª Pedalada Familiar Bratti Run, com um percurso de 12 km.

A saída será às 8h em frente ao Colégio Paulo Freire, no balneário Praia de Leste, e seguirá até o calçadão do balneário Ipanema, voltando para a frente do colégio.

É importante levar água para se hidratar, protetor solar, boné ou chapéu e conferir que os pneus da bicicleta estejam calibrados.

As inscrições devem ser feitas pelo link – https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc…/viewform