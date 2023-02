Mulheres da Mansa criam eventos e carnaval em torno do beach tennis

Mulheres da Mansa criam eventos e carnaval em torno do beach tennis

Fotos: Clóvis Santos

O grupo “Mulheres da Mansa” surgiu da união de mulheres de várias gerações que durante a temporada de verão jogam beach tennis na praia Mansa de Caiobá, em Matinhos.

Faz quatro anos que Carla Mocellin, adepta do esporte, coloca uma rede de beach tennis na praia. Mas nessa temporada de 2023 , várias mulheres jogadoras de beach tennis também contribuíram para contratar o Quiosque do Baiano que passou colocar e a retirar duas redes, diariamente.

Essas mulheres “beachtenistas” formaram um grupo de Whatsapp para diariamente combinar os jogos durante toda a temporada. O grupo tem paixão pelo esporte e com técnica, música e muita diversão, resolveram comemorar as amizades que o beach tennis proporcionou realizando eventos esportivos e divertidos.

Carla Mocelin, juntamente com Katiucia Maciel, se prontificaram a organizar um torneio de BT na Praia Mansa, chamado Torneio de Beach Tennis das Mulheres da Mansa. Como foi um grande sucesso, tem tudo para se tornar uma tradição em todas as temporadas. A união das duas deu tão certo que após isso já realizaram um Sunset na Praia Mansa. Sucesso também.

E com toda essa animação e organização, resolveram realizar o primeiro Beach Folia, na Arena de Caiobá, com 60 mulheres, banda ao vivo, comida, jogos de BT, muitos sorteios e até um concurso de fantasia. O evento teve muitos apoiadores e já entra para o calendário do Carnaval de Matinhos.