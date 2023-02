Defesa Civil fará simulado de incêndio no Porto de Antonina

Foto: Defesa Civil do Paraná

A Defesa Civil do Paraná realiza nesta sexta-feira (24) um exercício simulado de campo no município de Antonina, no Litoral. O teste, que iniciou às 9h, tem como foco a atuação integrada das forças de segurança e salvamento em caso de emergência envolvendo risco tecnológico (não natural).

O simulado será em um cenário de emergência no Porto de Antonina, com exercício de incêndio e lançamento de fumaça tóxica, que demandam atuação emergencial e mobilização da estrutura de atendimento e assistência às pessoas. O acionamento das equipes de resposta e do Plano de Contingência do município busca treinar a articulação e atuação das estruturas.

Participam equipes da Defesa Civil do Estado e do município, secretarias municipais, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Portos do Paraná, Porto Ponta do Félix e outras instituições envolvidas no atendimento.

Ações como essa são importantes para que danos e prejuízos sejam diminuídos, especialmente para as pessoas. Nesses casos, a população da região mais próxima e a prefeitura são orientadas sobre as primeiras ações a serem tomadas para controlar situações extremas.

O último simulado dessa natureza aconteceu em 2019 em Morretes e, com a pandemia, eles foram interrompidos. O objetivo da Defesa Civil é intensificar a programação nos próximos anos.