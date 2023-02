Corpo é encontrado próximo à Ilha Jerere de Dentro

Imagem: Google Maps

Na quarta-feira (22), por volta das 9h, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para busca de pessoa desaparecida.

Segundo a solicitante, um rapaz, de 26 anos, saiu da ilha do Amparo, no domingo (19), em direção à cidade de Antonina, em sua canoa a motor, sendo avistada pela última vez naquela cidade. Na segunda-feira (20), a sua canoa foi encontrada com o motor ligado, próxima a ilha do Teixeira, sendo rebocada até o porto do Bastião, no Beira Rio.

Na quarta, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná iniciou as operações de busca desde o Beira Rio até a Ilha do Teixeira, porém sem sucesso.

Na tarde desta quinta, dia 23, por volta das 14h, durante as buscas na região, a Central de Operações do 8º Grupamento de Bombeiros recebeu a informação sobre um possível corpo avistado próximo a Ilha Jerere de Dentro, na baía de Paranaguá.

No local, a equipe de busca confirmou a existência do corpo, o qual foi retirado da água e encaminhado ao Instituto Médico Legal em Paranaguá para confirmação da identidade.