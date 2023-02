PM atendeu 737 ocorrências durante o feriado de Carnaval

Foto: Cb Amanda Morais / PMPR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) atendeu 737 ocorrências registradas durante o feriado do Carnaval, no litoral paranaense, entre a última sexta-feira (17) até às 4 horas da manhã desta quarta-feira (22).

O município com o maior número de acionamentos foi de Guaratuba, com 189, seguido de Matinhos (179), Pontal do Paraná (148) e Paranaguá (147). Os municípios de Antonina, Guaraqueçaba e Morretes registraram juntos 74 ocorrências no período.

O chamado mais recorrente ao longo do feriado foi o de perturbação do sossego com 184 acionamentos.

Para promover mais segurança aos foliões, a Polícia Militar contou com equipes do efetivo do 9º Batalhão da Polícia Militar, reforço de equipes do Verão Maior Paraná e unidades especializadas da PMPR.

“Após dois anos sem os eventos de Carnaval, o saldo que fica é bastante positivo. Os foliões quiseram aproveitar ao máximo e contaram com a atuação da Polícia Militar do início ao fim de cada evento. As ocorrências que registramos foram de menor gravidade e quem esteve presente percebeu que as equipes estavam em cada esquina promovendo segurança para todos”, destacou o coordenador de operações da PMPR no Verão Maior Paraná, major Ronaldo Goulart.

Em todos os eventos foram abordadas 3.549 pessoas e 980 veículos. A atuação resultou ainda no cumprimento de quatro mandados de prisão, 87 pessoas levadas para lavratura de termo circunstanciado e 30 encaminhamentos por flagrante delito.

Muitas famílias também estiveram presentes nos eventos de Carnaval e, neste caso, foram distribuídas 675 pulseirinhas de identificação para crianças.

Fonte: Comunicação PMPR