Piaçaguera promove Ressaca de Carnaval para fugir do comum

Para quem tem ânimo sobrando ou fugiu do Carnaval agitado do Litoral, existe uma festa comunitária, no meio da natureza e, em vez dos trios elétricos, terá barcos de som. Será em Piaçaguera, uma vila de pescadores em Paranaguá, cujo único acesso é por barcos que cruzam a baía e por isso muitos chamam de ilha.

O carnaval, que estava programado para o final da semana passado, teve de ser adiado por causa das chuvas. A Ressaca de Carnaval em Piaçaguera, então, vai acontecer neste sábado (25) e domingo (26).

O evento começa às 15h do sábado, com marchinhas e sambas da Banda Mini Bloco Boca de Fogo. O local é a Cozinha Comunitária da Piaçaguera, porque entre as atrações está a culinária caiçara tradicional. Além do tradicional barreado, será servido bolinho de camarão tradicional e isca de peixe.

No domingo, também a partir das 15h, tem samba e pagode – Banda Boca de Fogo Samba Raiz. No mesmo local, com as mesmas opções de culinária.

No domingo, também será realizado um desfile náutico, com a saída do barco trio elétrico às 10h da Estação Náutica de Paranaguá. Às 11h, acontece em Piaçaguera o início do desfile náutico, com uma parada às 12h, em São Miguel, e término previsto para às 13h, em Piaçaguera.

Serão três barcos para puxar o som e quem tem barco também pode se juntar ao cortejo.

A travessia custa R$ 50,00, ida e volta. Não é permitido levar cooler, portanto as bebidas têm de ser adquiridas na comunidade. O embarque é no trapiche da Barcopar, em frente ao Aquário, com saída de hora em hora a partir das 11 da manhã. As vendas das passagens são realizadas diretamente com a Barcopar, podendo ser feitas por telefone – (41) 3425-6173 ou (41) 9 9900-0908.

“Piaçaguera” é um termo de origem tupi que significa “porto velho”, através da junção de peasaba (porto) e ûera (velho).[1]

