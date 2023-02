Semana tem 360kg de cocaína apreendida no Porto de Paranaguá

Foto: Polícia Federal

Na madrugada desta sexta-feira (24), uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Civil do Paraná prendeu quatro pessoas e apreendeu cerca de 262,5kg de substância com características de cocaína, no Porto de Paranaguá.

Os indivíduos foram surpreendidos pelos policiais enquanto tentavam alocar clandestinamente a droga em contêineres com destino ao exterior. Além da droga, foram apreendidos também o caminhão, a carreta e as ferramentas utilizadas pela quadrilha.

Essa ação coordenada faz parte dos esforços da Operação Albatroz, integrante do programa Guardiões das Fronteiras do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP), que visa reprimir a criminalidade transnacional na costa marítima brasileira, notadamente o tráfico ilícito de drogas, com a atuação integrada de forças policiais e instituições federais de fiscalização e controle.

Sobre esse caso, a TCP divulgou comunicado:

A TCP, empresa que administra o terminal de contêineres de Paranaguá, informa que na madrugada desta sexta-feira (24), durante inspeção de segurança de rotina, um motorista e três ajudantes terceiros foram identificados portando drogas antes de acessar o terminal.

Assim que identificado a existência das drogas, as autoridades competentes foram notificadas.

A TCP segue colaborando com as investigações realizadas pelas autoridades competentes.

Foto: Receita Federal

Na quinta-feira (23), servidores da Receita Federal apreenderam 36 kg de cocaína no Porto. Através da utilização de sistemas de gerenciamento de risco, o contêiner foi selecionado para fiscalização, sendo submetido a uma passagem pelo escâner da Receita Federal.

Os tabletes de cocaína estavam escondidos no motor refrigerado do contêiner, que estava carregado com 27 toneladas de moela de frango.

A investigação preliminar aponta que a droga foi introduzida no contêiner sem o conhecimento do exportador ou do importador. Foi a primeira apreensão de cocaína do ano de 2023 pela Receita Federal no Porto de Paranaguá.

Foto: Polícia Federal

No domingo (19), a Polícia Federal apreendeu uma carga de 53,3 kg de cocaína escondidos na carga de um navio atracado no porto.

Após receber a informação do serviço de segurança da embarcação de que haveria um material suspeito no carregamento do navio, a Polícia Federal foi até o local e encontrou a droga escondida em compartimentos de bateria de máquinas retroescavadeiras.

Em princípio, o entorpecente tinha como destino o Porto de Montevidéu, no Uruguai.