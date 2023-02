Presidente da Câmara de Guaratuba envolve-se em confusão no Carnaval

Cátia do Doro e o marido no camarote, durante o Carnaval / foto postada dia 21 em seu perfil no Instagram

A presidente da Câmara Municipal de Guaratuba, vereadora Cátia Regina Silvano (Pros), a “Professora Cátia do Doro”, envolveu-se em uma confusão durante o Carnaval e o caso foi parar na Justiça.

A situação aconteceu por volta das 22h30 da segunda-feira (20), no Camarote da Prefeitura. Nesta mesma noite, a última do carnaval na cidade, teve briga entre guarda-vidas e seguranças contratados pela Prefeitura e em frente a um prédio residencial na avenida 29 de Abril, onde se realiza a festa.

Segundo acusação divulgada na imprensa, a vereadora teria agredido a jovem Jhenyffer Millena da Silva, de 19 anos. Em conversa com a reportagem, Cátia do Doro disse que não iria se pronunciar formalmente antes da audiência na Justiça, que acontecerá no dia 28 de março.

Ela comentou, no entanto, que não teve briga alguma e que apenas tentou ajudar a jovem entrar no camarote quando começou a confusão. Ela adiantou que fez denúncia contra a mãe dela, que esteve na sua casa após o incidente.

Segundo o Portal da Cidade Guaratuba, em depoimento à Polícia, a jovem falou que vem sendo ameaçada por causa de ciúmes infundados, há 3 anos, desde quando trabalhou na Prefeitura com o marido da vereadora, que é médico veterinário do Município.

Segundo a reportagem do Portal da Cidade e do JB Litoral, de Paranaguá, a mãe da jovem foi agredida pela vereadora quando foi procurá-la. Segundo informou o JB, a jovem disse que a situação no camarote teria sido gravada por câmeras de monitoramento. As imagens poderão esclarecer se houve ou não agressão.

Mãe e filha registraram boletim de ocorrência contra Cátia do Doro. A vereadora também registrou boletim contra a mãe e fez perícia médica em Paranaguá que teria comprovado ter sofrido rompimento de dois tendões.

Ao Portal da Cidade, a Assessoria de Comunicação da Câmara respondeu com uma nota a respeito do assunto. Leia:

“A Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Guaratuba, quanto ao suposto episódio ocorrido durante as festividades de Carnaval envolvendo a atual Presidente da Câmara, vem a público informar que aguardará o deslinde das investigações para adotar um posicionamento oficial sobre o tema, não sendo, até o presente momento, intimada ou notificada oficialmente sobre os fatos citados”.

Fontes: Portal da Cidade Guaratuba e JB Litoral