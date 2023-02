Corpo é encontrado enterrado na areia em Praia de Leste

Na madrugada desta sexta-feira (24), um corpo foi encontrado parcialmente enterrado na areia, no balneário de Praia de Leste, em Pontal do Paraná. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba e segue sem identificação.

Eram aproximadamente 4h30 da sexta-feira, quando um rapaz que caminhava pela orla viu um corpo enterrado na areia – apenas uma perna estava visível, o restante estava coberto de areia.

Foto: Agora Litoral

O homem, com aparência entre 45 e 55 anos, não portava documentos, vestia camiseta escura, bermuda branca com detalhes em preto e calçava um par de tênis. A perícia da equipe da Criminalística da Polícia Civil verificou que a vítima apresentava fortes ferimentos na cabeça e no rosto.

É o primeiro homicídio registrado em Pontal do Paraná em 2023. No Litoral, já são 29 casos, sendo 25 em Paranaguá, 2 em Antonina e 1 em Guaratuba. Mais um corpo foi encontrado em uma vala em Guaratuba, mas a perícia ainda não confirmou a causa da morte.