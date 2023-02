Polícia Civil atende comunidade na Prefeitura de Pontal neste final de semana

RG para estudantes do 4° e 5° ano estão liberadas sem agendamento

A Polícia Civil do Paraná, com apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná, estará oferecendo serviços à população neste final de semana (sábado, 25, e domingo, 26), na sede da Prefeitura, na rodovia PR-407, Km 19., Praia de Leste, das 9h às 17h.

A iniciativa faz parte do projeto PCPR na Comunidade, que acontece frequentemente com o intuito de integrar a instituição com a sociedade.

Durante a ação, a Polícia irá disponibilizar à população serviços, como confecção de BO (Boletins de Ocorrência) e orientações sobre como fazer o registro, realizar denúncias e quais as medidas que podem ser tomadas ao ser vítima de um crime.

Os policiais civis ainda realizarão atividades lúdicas com as crianças e serão promovidas apresentações dos materiais do grupo Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) e dos cães da Divisão Estadual de Narcóticos da PCPR (Denarc), para que a população conheça mais o trabalho realizado pela instituição e possam tirar fotos com os policiais.

PCPR NA COMUNIDADE – O projeto tem o objetivo de levar informações à população, promover atendimento humanizado, aproximar a PCPR da população, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e conclusão de investigações. Além de fortalecer a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição PCPR em atividades sociais em prol da sociedade.