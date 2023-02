Pontal do Paraná traz a 2ª etapa do Paranaense de Bodyboarding

A Prefeitura de Pontal do Paraná apresenta o Patrimonial Pro Bodyboarding 2023, válido pela 2ª etapa do Circuito Paranaense. O evento acontecerá nos dias 18 e 19 de março no balneário de Ipanema.

Segundo a Federação Paranaense de Bodyboarding (FPB), são esperados atletas de todos os municípios do litoral do Paraná e de outros estados atraídos pela excelente premiação. “E (também) pelo fato de ser a primeira vez que o Estado do Paraná terá uma transmissão ao vivo da modalidade a qual estará disponível nos canais da FPB e do 1080 graus no You Tube.

O balneário de Ipanema é local de treino dos atletas pontalenses que são destaques nacionais, como Isa Nunes, vice-campeã mundial 2022, Roger Fusculin, vice-campeão brasileiro 2022 Sub 18, e o atleta Matheus Silveira, vice-campeão brasileiro amador 2022.

Além da competição, o evento contará com capacitação de Instrutores de bodyboarding para pessoas com deficiência física (PCD) e com atividade do “Bodyboarding de Inclusão” com atletas do paradesporto.

Para as pessoas que desejam ter seu primeiro contato com esporte, será realizada uma Clínica de Bodyboarding, com intuito de instrução e prática da modalidade com instrutores e atletas da Federação Paranaense de Bodyboarding

As categorias que competirão no evento são Profissional, Amador, Master e Iniciantes, todas divididas entre masculino e feminino e a categoria Grommets (mista). A premiação será de R$ 7.000,00 (em dinheiro) para categorias profissionais + R$ 6.000,00 (em kits)

As inscrições devem ser feitas pelo link https://forms.gle/j6rG37vyk4Spv7Ed9 onde contém todas as informações sobre os valores, sobre distribuição da premiação e cronograma macro do evento e se encerrarão no dia 13/03.

“O evento é patrocinado pela Patrimonial Telecom e Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná através da Secretaria Municipal de Esportes Cultura Lazer e Juventude, que vem apoiando muito forte e fazendo grande diferença tanto no esporte municipal como estadual”, informa a FPB.

Apresentação: Prefeitura de Pontal do Paraná

Patrocínio: Patrimonial Telecom

Co-Patrocínio: Viação Graciosa, Genesis Bodyboard e Governo do Estado do Paraná.

Apoios: Sea Spy, D’Praia Confecções e Serigrafia, Momentum Surf, Mahalo, Gisele Imóveis, Sanepar e Waves Agência de Marketing.

Realização: Federação Paranaense de Bodyboarding

O que: 2ª Etapa do Circuito Paranaense de Bodyboarding 2023

Quando: 18 e 19 de março

Onde: Praia de Ipanema – Pontal do Paraná

Mais informações: (41) 991594683 (Andrio Costa)

Inscrições: https://forms.gle/j6rG37vyk4Spv7Ed9