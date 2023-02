Presidente do Sindicato dos Professores de Foz morre após cirurgia

Família pediu autópsia do corpo para apurar a causa da morte, informa o Sinprefi

A presidente do Sindicato dos Professores e Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Foz do Iguaçu (Sinprefi), Viviane Jara Benitez, de 39 anos, morreu às 10h05 deste domingo (26).

Em nota de pesar, o sindicato informa que a professora passou por uma cirurgia eletiva (pré-agendada) no dia 16 de fevereiro, no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, mas devido a complicações decorrentes foi necessário realizar uma segunda cirurgia de emergência, por isso ainda estava internada. “Hoje cedo, a família foi informada sobre o falecimento que teria sido provocado por uma parada cardíaca”.

O velório e o sepultamento da professora Viviane Jara Benitez serão no cemitério do Jardim São Paulo com horários ainda em definição, porque a família pediu autópsia do corpo para apurar a causa da morte e detalhes do que ocorreu durante a cirurgia.

Professora Viviane deixa mãe, padrasto e irmãos. Viviane Jara Benitez assumiu a presidência do Sinprefi em setembro de 2022, liderando a chapa única que teve 90,81%, de aprovação. Foi diretora de políticas sindicais do Sinprefi entre 2018 e 2022.

Era formada em Pedagogia pela Unioeste, pós-graduada em Alfabetização e Educação Infantil pelo Instituto Rehma. Atuou nas escolas municipais Érico Veríssimo e Jardim Naipi.

“Como líder do Sinprefi, foi um exemplo de garra, persistência e de profissional que abriu mão da própria carreira em sala de aula para defender os direitos dos colegas educadores”, diz a nota do Sinprefi. “Somente com um trabalho coletivo, pela luta coletiva e organizada do sindicato é que vamos avançar e nosso sindicato é prova disso”, declarou Viviane Benitez logo após a divulgação do resultado das eleições em setembro do ano passado.

“O Sinprefi lamenta profundamente a morte precoce da presidente Viviane Jara Benitez e reitera que irá seguir o exemplo de liderança deixado por ela de maneira tão intensa.

Viviane Jara Benitez: presente!“