Confirmadas as datas do Fórum de Turismo Religioso, em Paranaguá

A Secretaria de Estado do Turismo (Setu) e o Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Paraná confirmaram as datas do 5º Fórum Paranaense de Turismo Religioso. Será nos dias 15, 16 e 17 de março, no Complexo Turístico do Mega Rocio, em Paranaguá.

Durante os três dias, o fórum promoverá a troca de experiências e conhecimentos entre especialistas em turismo religioso do Paraná, de diversos outros estados e até mesmo do Exterior, além de abrigar a tradicional Feira de Produtos Religiosos Regionais, na qual será possível adquirir artesanato religioso das 19 Regiões Turísticas do Estado.

Idealizado em 2018, o evento reúne profissionais de diversas áreas de atuação no segmento – entre destinos, iniciativa pública e privada, agentes de viagens e representantes de instituições religiosas diversas.

No 4º Fórum, realizado de forma online, em agosto de 20221, e na reunião do GT de Turismo Religioso do Paraná, no último mês de dezembro, em Foz do Iguaçu, dentro do Festival Internacional de Turismo das Cataratas, um dos pontos destacado é a diversidade religiosa, que reflete as diferentes crenças e culturas no Paraná.

Apesar da grande maioria de eventos e templos católicos, entre os projetos de turismo religioso estão o da visita à Mesquita Omar Ibn Al Khatab e ao templo budista Chen Tien, ambos em Foz do Iguaçu, e a Linha Preta, rota turística que resgata história da população negra e as religiões de matriz africana, em Curitiba.

Dentro da política de diversificar, Paranaguá, que tem a maior festa religiosa em homenagem à Nossa Senhora do Rocio, Padroeira do Paraná, e uma grande estrutura para receber turistas no próprio local onde será realizado o fórum tem outras manifestações que podem entrar no turismo religioso. Entre elas, as procissões marítimas, do Rocio e de Nossa Senhora de Navegantes.

Também é possível o exemplo que vem de Curitiba e abranger manifestações como o Afoxé Filhos de Iemanjá, que é realizado em frente à Igreja São Benedito, passa pela Igreja Matriz e percorre séculos história da comunidade negra e das religiões de matriz africana e do sincretismo religioso em Paranaguá.

“Já realizamos quatro fóruns estaduais e estamos com uma grande expectativa para mais uma rodada de discussões sobre o turismo religioso no Paraná, a troca de experiências entre os municípios e as diferentes matrizes religiosas, ampliando aquilo que está dando certo e aliando tudo isso ao turismo de aventura, de negócios e, principalmente, ao turismo rural. Sempre visando a geração de emprego e renda”, diz o coordenador-geral do GT de Turismo Religioso, Eliseu Rocha.

Um dos mais ativos e consolidados de todo o Brasil, o Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Paraná é formado pela Secretaria de Estado do Turismo, Pastoral do Turismo da CNBB, Associação Inter-Religiosa de Educação (Assintec), Fecomércio-PR, Sebrae-PR e Associação Brasileira de Agências de Viagem (ABAV-PR). Atualmente conta também com apoio das Instâncias de Governança do Estado, representantes de Rotas Turísticas Religiosas, TV Evangelizar, Associação dos Municípios do Paraná e da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná.

Segundo um estudo da Setu concluído em 2020, em parceria com o Sebrae-PR, o turismo religioso é o terceiro segmento mais movimentado do Paraná, representando 25% dos atrativos do Estado. São cerca de 300 pontos de interesse mapeados, entre igrejas e santuários, festas religiosas e romarias.

Inscrição gratuita na plataforma Sympla.

Foto do Complexo Turístico Religioso Mega Rocio Dom Alfredo Novak, publicada no jornal Agora Litoral

Programação

15/03/2023 (QUARTA-FEIRA)

19h00 – Credenciamento e Recepção

19h30 – Solenidade de Abertura

16/03/2023 (QUINTA-FEIRA)

Painel Destaque

Circuito Religioso Canção Nova – Tecnologia e Sustentabilidade

Pitchs do Turismo Religioso no Paraná

Rota da Fé – PR – Caminho Iniciático de Santiago de Compostela

Caminho das Igrejas Coloniais do Litoral do Paraná

Mesquita de Foz do Iguaçu

Evento Marcha para Jesus Curitiba

Juranda

Rota da Medalha Milagrosa

Painel Turismo Religioso – Produtos

Domus Operadora

Libermundo

Santuário São Miguel Arcanjo

Projeto de Experiência Turística do Turismo Religioso do Paraná

Prudentópolis – PR Caminho de São Miguel

Painel Turismo Religioso – Estruturação de Destinos

1° Caminho Jesus de Santas Chagas – Borrazópolis – PR

2° Caminho Jesus de Santas Chagas – Ivaiporã – PR

Santuário Santa Rita de Cassia -Lunardelli – PR

Rota do Rosário – PR

Projeto Conheça seu Atrativo Religioso – Sesc PR

Apresentação das opções de passeios dos receptivos locais

Coffee Break e Network

A partir da 17h – Visitação à feira de Produtos Locais

17/03/2023 (SEXTA-FEIRA)

Pitchs do Turismo Religioso no Paraná

Caminho do Monge – Campo Tenente – PR

Santuário da Divina Misericórdia – Curitiba

Evento Corpus Christi Curitiba

Turismo Religioso de Apucarana

Terra Roxa – Santuário de Fé Espirita – Reino de Baluaê

Turismo Religioso de Manoel Ribas

Museu Egípcio da Ordem Rosacruz

Case Nacional

Igreja do Bonfim – Salvador-BA

Case Internacional

Santuário Nossa Senhora de Guadalupe – México

Facilitando Destinos Religiosos –

Secretaria de Turismo do Paraná

Apresentação Artística – Coral Indígena

Agradecimentos e convite para os receptivos locais

Almoço e passeios por adesão

*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio

