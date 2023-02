Golfinho doente morre durante resgate na Baía de Guaratuba

Fotos: LEC-UFPR/PMP-BS

Turistas viram um golfinho nadando com dificuldades, neste domingo (26), na baía de Guaratuba e acionaram a equipe do Projeto de Monitoramento de Praias (PMP-BS). Ele permanecia longos períodos na superfície, o que é incomum, nadava de lado e seguia as embarcações.

Os técnicos chegaram ao local e constataram se tratar de um golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus), que apresentava alterações no comportamento e na frequência respiratória e estava encalhando nas áreas rasas de manguezais.

Uma outra equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR, que realiza o monitoramento nas praias do Paraná, deslocou-se para o local em posse de equipamentos para resgate e atendimento deste animal.

O atendimento contou com o apoio da Marinha do Brasil, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Iate Clube de Caiobá. Conforme relatado pela coordenadora do PMP-BS/UFPR, a bióloga Camila Domit, a equipe em campo acompanhou o comportamento e sinais clínicos do animal e estruturou a logística para a contenção do golfinho e atendimento.

Conforme avaliação veterinária, o animal estava magro e com diversas doenças de pele, fatores que indicavam um quadro de debilidade crônica, que indicavam a necessidade de levar até o Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise de Saúde da Fauna Marinha na UFPR (Cred-UFPR), que fica em Pontal do Paraná.

Com apoio de todos em campo, o golfinho foi contido e manejado para o transporte. No entanto, durante o deslocamento para a área do Iate Clube o animal morreu. A equipe transportou a carcaça para Cred–UFPR onde será feita a necropsia e coleta de amostras biológicas.

Conforme exposto pelo médico veterinário Fabio Lima, as informações sobre a causa da morte serão divulgadas posteriormente, após análise dos laudos dos exames feitos durante a necropsia.