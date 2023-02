Mulher é estuprada próximo ao Camping Municipal de Guaratuba

Uma mulher de 27 anos foi vítima de agressão e estupro na madrugada de domingo (26), em Guaratuba, por um homem que se identificou como motorista de aplicativo.

A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência por volta das 4h na rua Centenário, no bairro Brejatuba, onde estava a mulher.

Em estado de choque, ela contou que estava no Centro da cidade e que, após ingerir um copo de bebida alcóolica, sentiu-se mal e decidiu caminhar em direção à sua casa.

Ela disse que ao passar pela Rodoviária, e chegar próximo de uma frutaria, o condutor de um carro que se identificou como motorista de transporte por aplicativo lhe ofereceu carona. Ela contou que no veículo já estava um casal e, por isso, aceitou entrar no carro.

Logo depois o casal desembarcou do carro, ela contou que o motorista desviou do caminho combinado e a levou para um local remoto, próximo ao Camping Municipal, onde passou a agredi-la e a tirar suas roupas, vindo a cometer o estupro.

Segundo a mulher, o agressor ainda tentou enforcá-la com as mãos e teve que lutar com ele para conseguir escapar. Ela relembrou que saiu do carro sem roupas, e então pediu ajuda de outras pessoas que estavam no camping, enquanto o estuprador acabou fugindo, tomando rumo ignorado.

Visivelmente abalada, a mulher não conseguiu passar outras informações que pudessem levar ao autor do crime. Com com lesões no pescoço e boca, ela foi atendida pelo Samu e, posteriormente, foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal.