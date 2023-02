Tamanduá-bandeira é fotografado no Parque Nacional do Iguaçu

Registro de espécie ameaçada de extinção foi feito com armadilha fotográfica

Recentemente, pesquisadores do Projeto Cervídeos do Brasil e Projeto Floriano fizeram um importante registro de tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) no Parque Nacional do Iguaçu. Durante uma expedição de pesquisa, eles instalaram armadilhas fotográficas que registraram as atividades dos animais no parque por dois meses. Ao analisar as imagens, os pesquisadores Dr. Francisco Grotta (Unesp – Jaboticabal) e Dr. Neucir Szinwelski (Unioeste – Cascavel) encontraram um registro do tamanduá-bandeira.

“A presença de tamanduás-bandeira no Parque Nacional do Iguaçu é extremamente importante para a conservação da espécie, já que o parque está situado no limite de sua distribuição geográfica no Brasil. Infelizmente, mais ao sul do Brasil, a espécie é considerada extinta. Além disso, a presença desses animais é valiosa porque eles desempenham um papel fundamental no ecossistema da região”, comenta o Dr. Neucir.

Espécie importante, mas com população em declínio

Com sua pelagem grossa e amarelada e sua longa língua pegajosa, o tamanduá-bandeira é uma das espécies mais fascinantes da fauna brasileira. Ele é especialista em procurar formigas e cupins embaixo do solo, usando seu olfato aguçado para detectar as colônias desses insetos.

“A população de tamanduás-bandeira tem sofrido um declínio significativo nas últimas décadas, sendo classificada como ‘Vulnerável’ pela União Internacional para a Conservação da Natureza – UICN. A perda de habitat é a principal ameaça à sua sobrevivência, causada principalmente pela expansão da atividade agrícola e pecuária, além do desmatamento e da urbanização. Os tamanduás-bandeira também são vítimas de atropelamentos em rodovias, caça ilegal e doenças”, comenta Neucir.

O tamanduá-bandeira contribui com o controle populacional de insetos, sendo um animal-chave em ecossistemas neotropicais. Além disso, sua presença indica que o ecossistema está saudável, pois o animal só se alimenta em áreas com alta concentração de cupins e formigas, o que indica a existência de uma cadeia alimentar em equilíbrio.

Monitoramento e pesquisa para conservar a espécie

O Parque Nacional do Iguaçu, localizado na fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai, é uma das áreas protegidas mais importantes da América do Sul, abrigando uma grande variedade de espécies de animais e plantas, muitas delas ameaçadas de extinção. O pesquisador Carlos R. Brocardo (UTFPR – Dois Vizinhos), integrante do Projeto Floriano, destaca a importância deste registro. “Durante a pesquisa no meu projeto de doutorado entre 2013 e 2017 – com esforço superior a 5 mil câmeras x dias, feito em diversos remanescentes da região Oeste do Paraná, incluindo o Parque Nacional do Iguaçu – a espécie só foi registrada em quatro pontos, todos neste parque. Tive registro até de onça-pintada em outro remanescente florestal, mas tamanduá-bandeira só no Iguaçu”.

Por outro lado, o Projeto Onças do Iguaçu, que monitora as onças-pintadas com a instalação de armadilhas fotográficas, têm registrado essa espécie em seu monitoramento. “O Projeto Onças do Iguaçu tem 79 pontos de monitoramento de fauna dentro do Parque Nacional do Iguaçu, e entre 2018 e 2022 obteve cerca de 60 registros de tamanduá-bandeira no parque, inclusive de fêmeas com filhotes”, comenta a Dra. Yara Barros, coordenadora do projeto Onças.

A analista ambiental do ICMBio, Rosane Nauderer, salienta a importância de pesquisas e da parceria entre pesquisadores para obtenção de informações sobre a biodiversidade, ação fundamental para que a Unidade de Conservação possa traçar medidas de proteção e manejo. A presença do tamanduá-bandeira no Parque Nacional do Iguaçu oferece a oportunidade de coletar informações valiosas sobre a saúde e a dinâmica do ecossistema, monitorando a população desses animais e avaliando possíveis impactos das atividades humanas na região. Além disso, a presença do tamanduá bandeira no parque é importante do ponto de vista cultural e turístico, uma vez que esta espécie é um dos ícones da fauna brasileira, atraindo a atenção de visitantes de todo o mundo e gerando oportunidades para o desenvolvimento do turismo sustentável na região.

Projeto Floriano

O Projeto Floriano, nome dado em razão do rio Floriano que nasce e desagua dentro do Parque Nacional do Iguaçu, é um projeto que visa conhecer a biodiversidade e as ameaças que ocorrem no Parque Nacional do Iguaçu, que é um dos remanescentes mais preservados da Mata Atlântica. O projeto tem como meta contribuir de maneira significativa para a redução dos déficits de conhecimento, associando os resultados à divulgação científica e à educação ambiental, e contribuir com o cumprimento de metas do Plano de Pesquisa definido no Plano de Manejo da unidade.

O projeto é coordenado pela Unioeste e apoiado logisticamente e com equipamentos pelo Parque Nacional do Iguaçu e o Parque das Aves, além de envolver parcerias com universidades e institutos de pesquisa nacionais e internacionais.

Projeto Cervídeos

O Projeto Cervídeos do Brasil é uma iniciativa voltada para a conservação e pesquisa das espécies de cervídeos que ocorrem no país. Esse grupo de animais é composto por espécies como o veado-campeiro, o veado-mateiro e o veado-bororó, que desempenham papéis importantes nos ecossistemas brasileiros. O objetivo principal do projeto é monitorar e proteger as populações de cervídeos, além de promover estudos sobre sua ecologia, comportamento, genética e saúde. Para isso, são realizadas diversas atividades, como a instalação de câmeras de monitoramento, o acompanhamento de grupos de animais em seu habitat natural, o estudo da dieta e dos hábitos alimentares, a realização de análises genéticas e de saúde, entre outras.

O Projeto Cervídeos do Brasil é coordenado por uma equipe de especialistas em diversas áreas, como biologia, veterinária, ecologia e conservação, e conta com parcerias com outras instituições de pesquisa e conservação em todo o país. Além disso, o projeto também busca engajar e conscientizar a população sobre a importância da conservação dos cervídeos e de seus habitats naturais. Por meio de suas ações e estudos, o Projeto Cervídeos do Brasil contribui para a preservação da biodiversidade brasileira e para o entendimento dos processos ecológicos que ocorrem nos ecossistemas em que essas espécies habitam.

Projeto Onças do Iguaçu

O projeto Onças do Iguaçu é um projeto institucional do ICMBio, desenvolvido em parceria pelo Instituto Pró Carnívoros, o Parque Nacional do Iguaçu, o CENAP/ICMBio e o WWF, com a colaboração de diversos parceiros nacionais e internacionais. Sua missão é a conservação da onça-pintada como espécie-chave para a manutenção da biodiversidade do Parque Nacional do Iguaçu. A onça-pintada é uma espécie ameaçada de extinção na América Latina, e o Corredor Verde abriga uma das maiores populações remanescentes da espécie na Mata Atlântica.

Parque Nacional do Iguaçu

O Parque Nacional do Iguaçu é um dos patrimônios naturais mais importantes do Brasil e do mundo. Localizado na região da tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, o parque abriga uma das mais espetaculares maravilhas naturais do planeta: as Cataratas do Iguaçu.

Com uma área de mais de 185 mil hectares de Mata Atlântica preservada, o parque é um refúgio para uma impressionante diversidade de flora e fauna. São mais de 2 mil espécies de plantas catalogadas, incluindo diversas espécies ameaçadas de extinção, como o ipê-roxo e a araucária. Além disso, o parque é habitado por uma rica fauna, com destaque para a onça-pintada, o tamanduá-bandeira e os queixadas, além de diversas espécies de invertebrados que anualmente são conhecidas.

As Cataratas do Iguaçu, principal atração do parque, são um verdadeiro espetáculo da natureza. São mais de 270 quedas d’água que se estendem por uma extensão de mais de 2,7 km, formando um cenário de beleza inigualável. A vista panorâmica das cataratas pode ser apreciada tanto do lado brasileiro quanto do argentino, oferecendo uma experiência única e emocionante.

Além das cataratas, o Parque Nacional do Iguaçu oferece diversas opções de atividades para os visitantes, como trilhas ecológicas, passeios de barco, observação de aves e animais silvestres, entre outras. A região também conta com uma infraestrutura turística completa, com restaurantes, hotéis, lojas de souvenirs e outras opções de lazer.