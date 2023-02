Identificado o corpo que foi enterrado em Praia de Leste

O Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba identificou o corpo do homem encontrado na orla de Praia de Leste, em Pontal do Paraná, na última sexta-feira (24).

Trata-se de Silvio Batistella, de 48 anos. Seus familiares estiveram nesta segunda-feira (27) no IML e confirmaram a identidade. O corpo deverá ser trasladado para a cidade de São Jorge do Oeste,no interior do Paraná, onde será sepultado. Batistella trabalhava cmo pedreiro e tinha dois filhos.

Seu corpo foi encontrado por uma rapaz que passava na praia por volta das 4h30 da madrugada de sexta, quando viu um pedaço de um corpo que havia sido enterrado na areia.

A vítima sofreu diversos cortes na cabeça. A Polícia Civil investiga o caso, que está sendo tratado como o primeiro homicídio deste ano em Pontal do Paraná.