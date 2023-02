Três homens são presos por agressão. Dois deles contra a companheira.

Foto: Fábio Dias / EPR

Neste domingo (26), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante três homens por lesão corporal no Litoral, em Matinhos e em Morretes.

A primeira prisão foi de um homem, de 32 anos, por lesão corporal e injúria num caso de violência doméstica, na madrugada de domingo (26), em Matinhos. De acordo com a PCPR, o homem agrediu fisicamente a namorada

As outras duas prisões foram em Morretes. No primeiro flagrante um homem, de 50 anos, foi autuado por lesão corporal após morder a convivente. De acordo com o relato, o homem teria feito uso de bebida alcoólica e diz não se recordar dos fatos.

Ainda nesta data, um homem foi atingido na cabeça com um taco de sinuca após um desentendimento. A equipe da PCPR se deslocou até o local dos fatos e localizou o suspeito. O homem, de 41, foi encaminhado à delegacia para as medidas cabíveis.