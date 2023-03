Matinhos e Pontal do Paraná terão Ultramaratona das Praias

A Ultra Praias Paraná acontece em 24 de junho e já está com inscrições abertas. Os percursos serão de 65 km (ultramaratona) e de 42 km (maratona. Haverá provas de corrida, ciclismo e duathlon, em terreno misto, com passagens por asfalto, areia, trilhas, riachos e praias.

A largada será no Guaraguaçu, em Pontal do Paraná, e a chegada no Morro do Boi, em Matinhos.

Após a Comunidade do Guaraguaçu e o percurso segue pelas estradas ecológicas do Sambaqui, de São Pedro (conhecida com Trilha da Butuca) até a Aldeia Indígena Guaviraty, no Balneário de Shangri-lá, onde acessa a Estrada Velha de Shangri-lá até a Comunidade de Mangue Seco, no balneário de Pontal do Sul.

Esse primeiro trecho da prova tem a extensão de 22KM e será todo percorrido em trilhas secas e alagadas em meio a Mata Atlântica. Já em Pontal do Sul, os atletas acessam o trecho beira mar, próximo ao terminal de embarque para a Ilha do Mel e passam por todos os balneários de Pontal do Paraná e Matinhos até o Morro do Boi, em Caiobá.

Largada

A partir das 8 horas, da Comunidade do Guaraguaçu – As margens da PR 407. A chegada será aos pés do Morro do Boi – Praia de Caiobá

MODALIDADES E PREMIAÇÃO

Confira das modalidades:

PERCURSO

SEXTETO

A premiação até terceiro lugar. E o melhor, um troféu por atleta!

DUATHLON

VALORES

Garanta sua vaga!

* Atletas não federados pagam uma taxa de R$ 30,00 para a federação de Triathlon para poder participar de provas homologadas.

Informações Gerais

Categorias PCD’s (Pessoas Com Deficiência) poderão ser incluídas até 30 dias antes do evento, para isso o atleta deverá solicitar junto à organização. A organização poderá a qualquer momento solicitar comprovação através de laudo médico para atletas PCDs.

HIDRATAÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Alimentação e hidratação é de responsabilidade do atleta e sua equipe, cada qual deverá portar sua mochila e/ou cinto de hidratação.

Em todos os PCs teremos água para os atletas em prova. Quem optar pela água em copo terá que tomar e descartar seu copo antes de seguir o percurso.

Nos PC 02 (Km 23,5) e PC 04 (Km 44,8) teremos água para reposição nas mochilas, isotônicos, refrigerantes, frutas e biscoitos para os atletas SOLO 65 Km e SOLO 42 Km

A prova terá duração máxima de 9 horas contadas a partir da primeira largada (SOLO 65 KM) as 08 horas, sendo assim o encerramento da prova está previsto para as 17 horas.

Inscrições: Ticket Sports