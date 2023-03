UBS de Pontal do Paraná tem horário estendido em março para atender mulheres

No mês de março, em Pontal do Paraná, as mulheres poderão realizar exames preventivos e solicitações de mamografia nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que terão seus horários estendidos, de acordo com uma escala semanal.

Elas vão funcionar das 17h as 20h para atender exclusivamnte as mulheres. Confira a escala

01/03/23 – UBS Jardim Canadá

08/03/23 – UBS Praia de Leste

15/03/23 – UBS Ipanema

22/03/23 – UBS Shangri-lá

29/03/23 – UBS Pontal do Sul