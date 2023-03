Ilha do Mel terá novo sistema de tratamento de esgoto

Sistema terá estações de tratamento e emissores submarinos no mar | Foto: Arquivo

O Instituto Água e Terra (IAT), finalizou o planejamento que permitirá a implementação do sistema de coleta e tratamento de esgoto na Ilha do Mel. Uma reunião técnica nesta segunda-feira (27) entre técnicos do órgão, consultores e representantes da empresa Iguá – concessionária do serviço de água e esgoto em Paranaguá – definiu o cronograma de atuação.

A previsão é que, respondidos os últimos questionamentos encaminhados pelo IAT, a licença prévia seja concedida até o fim de março – o documento permite iniciar o processo de licitação da construção. Já a licença de instalação, com a abertura do canteiro de obras, está prevista para ocorrer em maio, desde que atendidas integralmente as condicionantes iniciais vinculadas à licença prévia.

O projeto será feito em duas etapas, com investimento estimado de R$ 30 milhões, por meio de recursos da própria concessionária.

A primeira fase deve começar neste ano, pela praia de Nova Brasília. Serão instalados no local cinco quilômetros de rede, elevatórios, estação de tratamento do modelo Reator Biológico de Leito Móvel, que atende as resoluções nacionais de emissão de influentes e de balneabilidade, além de um emissário de 570 metros para dentro do mar.

A etapa seguinte começa em 2024, na Praia de Encantadas. Serão implantados no local cinco quilômetros de extensão de rede, elevatórios, estação de tratamento do Modelo Reator Biológico de Leito Móvel e emissário com 450 metros. Já as casas mais afastadas serão atendidas individualmente ou agrupadas em sistemas específicos. A ação vai beneficiar até 12 mil pessoas.

“Hoje ainda há uma série de improvisações na Ilha, o sistema de saneamento está aquém do ideal. Cada morador faz a sua instalação, o que implica diretamente o meio ambiente”, disse o diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT, José Luiz Scroccaro.